Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, premio Princesa de Asturias y autora de 'Persépolis'

Ha muerto a los 56 años la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (Irán, 1969), autora del cómic Persépolis, una de las novelas gráficas más leídas de la historia, que cuenta la revolución islámica iraní vista desde los ojos de una niña. Satrapi fue reconocida en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Ha sido la propia familia la que ha anunciado el deceso. "Ha muerto de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", han explicado, sin dar más detalles del suceso.

La iraní es autora de otras obras relevantes como Bordados (2003) y Pollo con ciruelas (2004), también adaptada al cine en 2011. Satrapi coordinó en 2023 el libro Mujer, vida y libertad, sobre las revueltas acontecidas en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la llamada 'policía de la moral'.

Entre otros trabajos, en 2020 estrenó Radioactive. Marie Curie, una nueva visión cinematográfica de la única científica dos veces ganadora del Nobel, a la que admira desde muy joven, y también ha protagonizado importantes exposiciones pictóricas en galerías francesas.

En su discurso de aceptación del Premio Princesa de Asturias denunció la situación de su país: "La situación se ha agravado, la dictadura es aún más violenta, con un 85% de la población que quiere una democracia laica y el 65% viviendo bajo el umbral de la pobreza".