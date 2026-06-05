El libro definitivo para entender a Morante de la Puebla dentro y fuera del ruedo

José Antonio Morante de la Puebla protagoniza una nueva publicación que analiza uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y personal. Morante: del calvario a la gloria, editado por Jarana y escrito por Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, reconstruye la temporada del torero sevillano a través de imágenes, testimonios y reflexiones sobre su evolución en los ruedos.

El libro ha sido presentado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde ambos autores explicaron cómo surgió un proyecto que nació tras una temporada especialmente significativa para el diestro.

Un libro para entender la dimensión de Morante

La obra repasa distintos momentos de la career reciente del torero y pone el foco en la transformación que ha experimentado en los últimos años, tanto en su forma de torear como en su relación con la afición.

"Nos ha dado la mejor temporada de un matador de toros en toda la historia del toreo", afirma Javier Romero Jordano durante la entrevista, en la que ambos autores destacan el impacto que ha tenido Morante dentro y fuera de las plazas.

Según explica Diego Sánchez de la Cruz, el objetivo no era hacer "una biografía al uso", sino construir un relato sobre un año que consideran especialmente relevante dentro de la tauromaquia contemporánea.

Más de 70 imágenes y testimonios del entorno taurino

El volumen incluye más de 70 fotografías a color y recoge testimonios de profesionales vinculados al mundo del toro, desde ganaderos hasta miembros del entorno cercano del torero.

"Queríamos que fuese un libro de coleccionista", señala Diego Sánchez de la Cruz al describir una edición que combina texto e imagen para reconstruir algunos de los episodios más destacados de la temporada.

La publicación también aborda la dimensión más personal del torero y su relación con los problemas de salud mental que han marcado distintas etapas de su carrera, aunque los autores aclaran que han evitado entrar en aspectos privados ajenos a su faceta profesional.

Un fenómeno que ha trascendido el ámbito taurino

Durante la conversación, ambos autores han analizado además cómo Morante ha pasado de ser una figura seguida principalmente por aficionados taurinos a convertirse en un fenómeno con una repercusión mucho más amplia.

Diego Sánchez de la Cruz sostiene que parte de ese cambio se explica por una evolución artística que ha modificado incluso la percepción tradicional sobre su manera de torear. Javier Romero añade además un elemento clave: "Morante ahora triunfa casi todos los días; hace años era impensable".

El libro fue presentado en Las Ventas y contará con nuevas presentaciones en Madrid y Córdoba durante los próximos días.