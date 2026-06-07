Enrique Granados, el genio acosado por el separatismo que murió torpedeado por un submarino alemán

La escritora cántabra Marta San Miguel acaba de publicar una documentada biografía sobre uno de los más grandes compositores españoles del siglo XIX, Enrique Granados, autor de "Goyescas" y otras piezas románticas populares. La muerte del extraordinario músico se produjo en trágicas circunstancias cuando viajando de regreso a España con su esposa, desde Nueva York a bordo de un buque británico, sufrieron el ataque de un submarino alemán en plena I Guerra Mundial.

Lo que ha llevado a Marta San Miguel a escribir Última escala tiene una anécdota callejera. Paseando por Barcelona de camino a un restaurante fijó la vista en una placa de mármol situada en el Carrer d´Enric Granados, en honor del famoso compositor catalán, conteniendo estos datos: Lleida, 1867 – En mar, 1916.

La escritora encontró la ocasión de contar la historia de Granados, del que tenía como referencia su música y el drama personal surgido en la travesía desde Nueva York de regreso a Barcelona, pocos días después de haber dado a conocer "Goyescas".

Gozaba el compositor leridano de justa fama como autor de una música romántica partiendo de fuentes populares, cuando viajaba por toda España y recogía canciones de gentes del pueblo, llenas de autenticidad, que luego convertía en espléndidas piezas orquestales, fundiendo lo popular con lo modernista entonces, lo que lo unió en franca amistad y admiración con lo que hacía Isaac Albéniz, cada uno, no obstante, con estilo propio. Música española, con ecos de todas las regiones, singularmente la andaluza. Eso lo llevó ya entonces, a las puertas del siglo XX, a recibir críticas de sectores catalanistas, donde lo censuraban por ser natural de Barcelona, cercano a la fundación del Orfeó Català, que se dedicaba a escribir "danzas andaluzas".

Por supuesto que el maestro hacía oídos sordos a aquellas intransigentes campañas separatistas, defendiéndose con sentido común: el arte musical no debía mezclarse con la política. Y así, compuso su excepcional obra "12 Danzas españolas", que recogen piezas como "Oriental", "Fandango", "Andaluza", y destacadas otras de ambiente aragonés, valenciano y catalán también. Tuvo lugar su estreno, que consagró a este genio catalán, en 1892, en el Teatro Lírico de Barcelona y el 14 de mayo de 1894 en el Ateneo de Madrid. Se ha prodigado desde entonces la interpretación de esas Danzas a cargo de grandes orquestas de todo el mundo, o en época más reciente de solistas como Rosa Torres-Pardo, de quien conocemos un disco ante su piano con ese repertorio.

"Goyescas" es, desde luego, la obra más densa y conocida de Enrique Granados. La compuso tras varias visitas al Museo del Prado, ambientándose en las pinturas del genio de Fuendetodos, con aquellas escenas costumbristas de la pradera madrileña o imágenes de manolas y toreros. Dio a conocer el maestro "Goyescas" en el Palau de la Música de Barcelona en 1911. Ya su talento había sido recogido dentro y fuera de España, sobre todo en París, centro cultural europeo, donde compartía su amistad con otros genios de la música como Debussy, Ravel, Saint-Saëns… Antes, en su primera juventud, tuvo que "aprender el oficio" de pianista, a razón de actuaciones en cafés de la capital catalana, como hacían absolutamente todos los que deseaban darse a conocer. Albéniz practicaba, por ejemplo, en el Café Vienes de la calle Mayor de Gracia.

Los ecos de "Goyescas" habían llegado hasta Nueva York, donde el empresario del Matropolitan contrató a Enrique Granados. El maestro viajó en compañía de su esposa, Amparo Gal y Lloberas, con quien había contraído matrimonio en 1893.

Aquella gala en la Gran Manzana resultó un éxito sensacional y solicitaron al maestro que ampliara unas jornadas más las representaciones. Pero Granados respondió que ya tenía reservados dos pasajes para su regreso a Barcelona, donde los esperaban sus seis hijos, y no querían ni él ni su mujer dejarlos solos. Conviene decir que de haber realizado aquella travesía hubiera sido en un barco con bandera española, lo que les prevenía de cualquier ataque en el mar de otros que no la respetarían, como enemigos en la I Guerra Mundial.

¿Por qué Enrique y Amparo cancelaron aquellos billetes? Porque repentinamente recibieron una invitación desde la Casa Blanca donde el Presidente Wilson felicitaría al maestro. Y así, con el retraso imprevisto, los Granados encontraron otro barco, no pudiendo ser el español de antes, sino el buque británico "Sussex", que los llevaría al puerto de Barcelona.

Atravesaba el buque las aguas francesas del Canal de la Mancha cuando el "Sussex" quedó partido en dos por la explosión de un obús, procedente del submarino alemán que atacó a la embarcación inglesa. Ochenta pasajeros perdieron la vida. Amparo, la esposa de Granados, flotaba desesperadamente en alta mar. Su marido se arrojó al fondo para tratar inútilmente de salvarla. Murieron abrazados como dos enamorados sin posibilidad de salvarse. Dábase la circunstancia de que el gran compositor no era amigo de viajar en barco, procurando evitar contratos donde fuera necesario hacerlo. En esta ocasión, el estreno de "Goyescas" en la capital de los rascacielos tuvo la culpa. Luego, como apuntamos, el destino de aquella recepción en la Casa Blanca y el cambio de los pasajes, causaron la pérdida del matrimonio, y varias decenas más de viajeros.

Aquel 24 de marzo de 1916 quedó marcado como el día de la trágica desaparición de uno de los más grandes músicos españoles de la historia. Su media docena de hijos recibieron una indemnización elevada del gobierno germano. Enrique Granados contaba sólo cuarenta y nueve años, del que se esperaban muchas más creaciones en la línea popular clásica de "Goyescas" y las "Danzas españolas". Afortunadamente, queda dicho que su música sigue viva. El libro al que hemos hecho mención, podrá contribuir a que el nombre de este autor sirva para recordarlo también.