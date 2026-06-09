Pedro Almodóvar da el salto a la novela con 'El hombre que solo escribía en los aviones'

Pedro Almodóvar continúa ampliando su faceta literaria. El director manchego publicará el próximo 29 de octubre su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones (Reservoir Books), una obra con la que profundiza en su incursión en el mundo de las letras tras el lanzamiento en 2023 de su libro de relatos El último sueño.

Según ha informado la editorial y recoge EFE, la novela sigue los pasos de Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado buena parte de su vida tratando de reinventarse constantemente. Aunque ha acumulado múltiples aficiones y proyectos, pocos han terminado cristalizando en una profesión estable. La interpretación ha sido el terreno en el que ha conseguido desenvolverse con cierta continuidad, aunque no sin dificultades.

Una vocación descubierta en pleno vuelo

La historia da un giro durante un viaje promocional, cuando el protagonista descubre inesperadamente una nueva vocación mientras vuela a diez mil metros de altura: la escritura. A partir de ese momento, se embarcará en una lucha constante contra los bloqueos creativos y la frustración que le provoca no lograr concluir aquello que escribe.

Desde Reservoir Books definen la obra como una inmersión "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas", dentro de una narración marcada por el peso de la literatura, además de las obsesiones creativas. La editorial sostiene además que la novela construye un universo profundamente libresco alrededor de un personaje incapaz de poner fin a sus propias historias.

Sus últimas polémicas en Cannes

La publicación de esta novela llega pocos meses después de la última aparición pública del cineasta en el Festival de Cannes, donde presentó su película Amarga Navidad. Durante su paso por el certamen francés, Almodóvar volvió a acaparar titulares por sus declaraciones políticas contra Donald Trump, además de reclamar que los artistas adopten un papel activo frente a lo que considera una amenaza para la democracia europea.

El director manchego aseguró durante la rueda de prensa de la película que los creadores tienen una "obligación moral" de pronunciarse sobre la situación política internacional. Además, insistió en que "Europa nunca debe someterse a Trump", en unas declaraciones que volvieron a situar al realizador en el centro del debate político más allá del ámbito cinematográfico.