Tres libros imprescindibles para descubrir la vida, la obra y el legado de Antoni Gaudí en el centenario de su muerte

Este 10 de junio se cumple un siglo de la muerte de Antoni Gaudí, una de las figuras más influyentes de la arquitectura universal. El creador de la Basílica de la Sagrada Familia falleció en Barcelona en 1926 tras ser atropellado por un tranvía, dejando tras de sí una obra que transformó para siempre la manera de entender el diseño arquitectónico.

Cien años después, su legado continúa más vivo que nunca. Exposiciones, congresos, rutas culturales y numerosos actos conmemorativos forman parte del Año Gaudí 2026, una celebración que busca acercar su figura a nuevas generaciones y reivindicar la vigencia de su pensamiento creativo.

Para quienes deseen profundizar en la vida y la obra del arquitecto catalán, la literatura ofrece excelentes herramientas. Desde biografías rigurosas hasta ensayos especializados y novelas históricas, existen numerosas publicaciones que permiten descubrir las distintas facetas de un creador único. Entre ellas, destacan tres títulos especialmente recomendables.

Una biografía para conocer al hombre detrás del genio

La primera propuesta es Gaudí. Una biografía, del historiador británico Gijs van Hensbergen. Considerada una de las obras más completas dedicadas al arquitecto, combina la investigación histórica con una narración accesible que facilita la lectura tanto a especialistas como a lectores que se acercan por primera vez a su figura.

A través de sus páginas, el autor reconstruye la trayectoria vital de Gaudí desde sus años de formación hasta su consolidación como uno de los grandes innovadores de la arquitectura. El libro permite conocer al estudiante inquieto, al creador fascinado por las formas de la naturaleza y al hombre profundamente religioso que dedicó gran parte de sus últimos años a la construcción de la Sagrada Familia.

Además de analizar sus principales proyectos, la obra contextualiza la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX, una ciudad en plena transformación que sirvió de escenario para el desarrollo de su talento.

La visión de un discípulo directo

Para quienes buscan comprender el pensamiento arquitectónico de Gaudí, una lectura especialmente valiosa es Gaudí o espacio, luz y equilibrio, escrito por César Martinell.

Martinell no fue un simple estudioso de la obra gaudiniana. Arquitecto de profesión y colaborador cercano del maestro, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano sus métodos de trabajo y su particular manera de concebir la arquitectura.

El libro se adentra en aspectos fundamentales de su proceso creativo, como el uso de la luz, la integración de elementos naturales o la búsqueda constante del equilibrio estructural. Más que relatar acontecimientos biográficos, la obra invita al lector a comprender las ideas que guiaron la construcción de edificios tan emblemáticos como la Casa Batlló, La Pedrera o la propia Sagrada Familia.

Se trata de una lectura especialmente recomendable para quienes desean ir más allá de la admiración estética y profundizar en la filosofía que sustenta su obra.

La Sagrada Familia convertida en novela

La tercera recomendación adopta un enfoque diferente. El templo de los pobres, del escritor Alfred Bosch, utiliza la ficción histórica para transportar al lector a la Barcelona de principios del siglo XX y recrear el entorno humano que rodeó la construcción de la Sagrada Familia.

Aunque se trata de una novela, la obra está sólidamente documentada y permite acercarse al contexto social, cultural y religioso en el que Gaudí desarrolló su proyecto más ambicioso. A través de personajes inspirados en la realidad histórica, el relato muestra los desafíos, las esperanzas y las dificultades que acompañaron el levantamiento de un templo que hoy se ha convertido en uno de los monumentos más visitados del mundo.