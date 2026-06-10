Este miércoles, en Es la Mañana de Federico, el también doblador de Barrancas, la mascota de El Hormiguero, Damián Mollá ha comentado las bases de su nueva publicación Jano y el talismán del trueno. El autor explica que el libro está enfocado al público juvenil, una literatura centrada en acertijos y pistas con Jano como protagonista. Se trata de un niño de 14 años que tras el secuestro de su padre, se entera de que este es el guardián de un betilo, por lo que decide junto a sus amigos ir en busca de su rescate.

El autor ha contado que para conseguirlo, el protagonista del libro cuenta con un diario muy importante que le dejó preparado su padre. También hace uso del teléfono móvil, principalmente para hacer llamadas o incluso para usar la inteligencia artificial, todo esto gracias al teléfono de Clara, su mejor amiga. Sin embargo, como comenta el escritor, incluso la propia IA se confunde, al igual que ocurre en la obra.

Damián menciona en repetidas ocasiones su pasión por la historia, siendo muy importante en la trama, ya que todos los enigmas están trenzados a lo largo de esta. Sobre su interés, explica: "Cuando estudio historia no me gusta estudiar porque sí. Siempre empiezo con una pregunta que no tenga respuesta que me hago yo a mí mismo y digo: 'Voy a resolver este asunto'. Claro, ¿qué es lo que más dudas te despierta? Pues la Biblia. Yo siempre la leo interpretando que es la realidad, pero cuando algo no tiene sentido, entonces es cuando intento completar ese sentido."

Mollá estuvo firmando en la Feria del Libro de Madrid junto a Barrancas, algo muy divertido según expresa el autor. Además, recomienda su nueva publicación para niños de doce o trece años hasta llegar incluso a los adultos dado que "tiene mucha chicha".