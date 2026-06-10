El Airbnb sin internet de los pioneros: así fueron los primeros veraneos en España

El verano en España es mucho más que unas vacaciones. Chiringuitos, urbanizaciones junto al mar, canciones pegadizas, piscinas, amores fugaces o escapadas familiares forman parte de un imaginario colectivo que ha terminado moldeando la forma de vivir de varias generaciones. Ese es el punto de partida de Melón con jamón, el nuevo libro del periodista Enrique Rey.

Presentado en el espacio de lectura de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el autor propone una mirada a cómo el verano se convirtió en una especie de religión civil en España y en una herramienta para entender muchos cambios sociales, económicos y culturales del último siglo.

Del turismo de masas a un país construido para el verano

Para Enrique Rey, el verano sirve como una especie de espejo amplificado del país. "Casi todas las cosas que ocurren durante el resto del año en verano pasan, pero multiplicadas por mil", explica el periodista, que utiliza esta estación para analizar desde los cambios laborales hasta la manera en que los españoles disfrutan del tiempo libre.

El libro sitúa uno de los grandes puntos de inflexión en las décadas de los 50 y 60, cuando España comenzó a abrirse al turismo internacional. La necesidad de atraer divisas acabó impulsando un modelo de costa que transformó por completo muchos territorios y ayudó a construir parte de la identidad del país.

El significado de 'Melón con jamón'

El título del libro remite a una de las imágenes más reconocibles del verano español, aunque su origen es mucho más antiguo de lo que parece. Enrique Rey recuerda que la mezcla de melón con jamón no nació en los restaurantes de playa de los años 80, sino que tiene raíces históricas. "Ya desde los romanos juntaban el melón y el jamón", señala el autor, que utiliza este plato como metáfora de una identidad veraniega compartida, asociada durante décadas a los menús del día, los aperitivos y las vacaciones familiares.

El libro también recupera episodios poco conocidos de los primeros veraneos organizados, como los pioneros que viajaban desde Madrid a Alicante en tren y acababan alojados en casas particulares. "Era una especie de Airbnb sin internet", bromea el periodista.

Dos veranos distintos en España

Uno de los planteamientos del ensayo es que en España conviven dos formas muy diferentes de entender el verano. "Tenemos el verano del Mediterráneo, de crema Nivea, playa y balón, y luego el verano del norte, que tiene algo más aristocrático", explica Enrique Rey, que observa además un desplazamiento progresivo de muchos turistas hacia el Cantábrico y el Atlántico ante el aumento de las temperaturas.

La paradoja de las vacaciones

El libro también aborda una sensación compartida por muchos españoles: pasar meses esperando las vacaciones para sentir que terminan demasiado rápido. Según el autor, el verano mantiene parte de su atractivo porque funciona como una pausa frente a las obligaciones del resto del año.

"Nos pone a salvo de la disciplina del resto del año", sostiene Rey, que defiende la importancia de esos momentos de tiempo libre, incluso del aburrimiento, frente a una vida cada vez más marcada por la multitarea y la velocidad.