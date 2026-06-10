El novelista inglés Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras

El escritor Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946), uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, al que optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

Barnes pertenece a la generación de escritores británicos surgidos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta como Martin Amis o Salman Rushdie, y este año ha publicado Despedidas (Anagrama), una obra sobre la memoria, la vejez y el amor, que ha anunciado que será su último libro. En sus novelas, ensayos y relatos explora, además, la identidad y la relación entre ficción e historia.

Lexicógrafo

Barnes nació el 19 de enero de 1946 en Leicester, en el seno de una familia de profesores de francés. Poco después de su nacimiento la familia se trasladó a las afueras de Londres.

Antes de dedicarse plenamente a la literatura trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary y ejerció el periodismo cultural y la crítica televisiva en publicaciones como New Statesman y The Observer.

Su debut literario llegó en 1980 con Metrolandia, novela con la que obtuvo el Premio Somerset Maugham y que lo situó entre la nueva generación de escritores británicos surgida tras la postguerra.

La muerte, uno de sus temas

Autor de novelas como El loro de Flaubert, Hablando del asunto y Nada que temer, una exploración de la muerte tras enviudar en 2008 de quien fue también su agente literaria, Pat Kavanagh, fue un firme opositor al brexit y afirma sentirse más inglés que británico por las implicaciones imperiales del término.

Tras enviudar de la agente literaria Pat Kavanagh en 2008, contrajo matrimonio en 2025 con la editora Rachel Cugnoni.

En paralelo desarrolló una destacada obra ensayística y memorialística, muy vinculada a la cultura francesa, el arte y la autobiografía.

El reconocimiento definitivo llegó con El sentido de un final (2011), con le que obtuvo el premio Man Booker, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en lengua inglesa.

"Yo siempre he sido periodista, además de escritor de ficción. Seguramente seguiré escribiendo ensayos, críticas, pero tengo la percepción de que cuando has dicho lo que has dicho, cuando has tocado todas tus melodías, ya está, y creo que esta es la situación", dijo durante su visita a Barcelona en mayo de 2026, cuando se supo que sufre un tipo de cáncer sanguíneo incurable.

Galardones

Entre otros galardones, ha recibido el Premio E. M. Forster de la American Academy of Arts and Letters, el William Shakespeare de la Fundación FvS de Hamburgo y es además Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que otorga el Ministerio de Cultura de Francia.

El novelista de Inglaterra sucede así al español Eduardo Mendoza en el palmarés del Premio Princesa de Asturias de las Letras, el penúltimo en fallarse de los ocho galardones que concede anualmente la Fundación que lleva el título de la heredera de la Corona y que serán entregados en octubre.