Carmen Mola regresa con 'Los huérfanos': "No estáis preparados para lo que viene"

Carmen Mola, seudónimo bajo el que escriben Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, regresa con Los huérfanos (Planeta), una novela que llegará a las librerías el 9 de septiembre. "No estáis preparados para lo que viene…", avisan.

En esta ocasión, sumergirán al lector en una historia que arranca en Belfast, donde tres niños crecieron en un orfanato donde "el miedo era la ley, y la violencia, la única forma de sobrevivir". "Aquel infierno los convirtió en hermanos y en algo mucho más peligroso", adelanta la editorial.

Años después, los llaman los Huérfanos. Son dueños de un imperio criminal que se extiende desde Irlanda hasta la Costa del Sol. En Marbella han aprendido que el poder no se hereda, se arranca. En la localidad malagueña chocarán con otra familia que también conoce el precio del poder. Se trata de los Pastor, unidos por silencios y heridas imposibles de cerrar. "Por encima de todos, moviendo los hilos desde las sombras, está la Hermana Mei, la mujer ante la que incluso las mafias bajan la cabeza", avanza Planeta.

Los huérfanos se publicará de forma simultánea en España, Estados Unidos y en 18 países de Latinoamérica.

4 millones de lectores

Los libros de Carmen Mola han sido motor del sector editorial de los últimos años desde su primera novela, La novia gitana, a la que seguirían La Red Púrpura, La Nena, Las madres y el brutal desenlace de la serie, El Clan. A lo largo de estos años, los tres autores han continuado con sus proyectos personales, tanto novelas como guiones.

En 2021 Carmen Mola obtuvo el Premio Planeta con La Bestia, un thriller histórico que se ha convertido en la novela más vendida de toda su obra. Más tarde llegó El Infierno.