De Mendoza a Juan del Val: el Premio Planeta reúne a sus ganadores en su 75 aniversario

El Grupo Planeta reunió a medio centenar de ganadores y finalistas del Premio Planeta, desde Eduardo Mendoza a Juan del Val, en una gala celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid para conmemorar el 75 aniversario de este premio.

El acto contó con más de 600 invitados, entre ellos los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Es un día muy especial", aseguró el presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, que tuvo un recuerdo especial para las tres personas que le precedieron en la dirección del grupo, José Manuel Lara Hernández y sus hijos Fernando y José Manuel Lara Bosch.

Desde 1952

Creuheras recordó que el premio nació en 1952 "para difundir el libro y ayudar a los escritores" y expresó su orgullo de que con las novelas premiadas se haya contribuido a que se lea más, ya que han vendido en este tiempo 47 millones de ejemplares, un promedio de 2,5 por hogar.

"Estamos fomentando la lectura, somos unos convencidos de que una sociedad que lee es una sociedad mejor", señaló.

Los ganadores

Durante el acto, algunos de los ganadores históricos han explicado lo que ha significado para ellos obtener este reconocimiento, "un premio que cambia vidas", dijo Eva García Sáenz de Urturi, o el verdadero "santo Grial" para Javier Sierra.

Homenaje

Algunos de los finalistas han recibido un pequeño homenaje, como Fernando Schwartz, Nativel Preciado, Marta Rivera de la Cruz, Ángeles González-Sinde o Boris Izaguirre, que han recogido una estatuilla de manos de Urtasun, Díaz Ayuso, Martínez-Almeida y Creuheras.

También han participado en el acto Eduardo Mendoza, Luz Gabás, Dolores Redondo o Paloma Sánchez Garnica, Juan del Val, Lorenzo Silva, el trío de Carmen Mola, Juan José Millás y otros escritores como Sergio del Molino, Marcos Giralt Torrent, Sonsoles Ónega o Manel Loureiro.

Este fue el primero de una serie de actos conmemorativos del Premio Planeta que tendrán lugar en los próximos meses y que culminarán con la entrega del galardón correspondiente a 2026, el 15 de octubre, en una gala en Barcelona.