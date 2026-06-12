Juan Pablo II, el papa que desafió al comunismo sin disparar un tiro

Juan Pablo II no fue un papa cualquiera. Antes de llegar al Vaticano, Karol Wojtyła perdió a su madre siendo un niño, vivió la ocupación nazi de Polonia, sufrió el comunismo soviético y acabó convertido en una de las figuras más influyentes del siglo XX. "Detrás de Wojtyła ves a un hombre, un tipo duro", resume el periodista Carlos Abella, autor del libro De Cracovia al Vaticano. Juan Pablo II, los cimientos de un pontificado que cambió el mundo.

En una conversación en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Abella repasó la historia del Papa polaco y defendió que buena parte de su fortaleza nació mucho antes del Vaticano, en una infancia marcada por las pérdidas.

"Prácticamente quedó huérfano", recuerda el escritor. Juan Pablo II perdió a su madre cuando tenía nueve años y después murieron también su padre y dos de sus hermanos. Para Abella, esa dureza personal fue decisiva: "Su fortaleza interior está basada también en ese sufrimiento familiar".

El obispo que plantó cara al comunismo

Mucho antes de convertirse en papa, Wojtyła ya había desafiado al régimen comunista en Polonia. Uno de los episodios que Carlos Abella destaca en el libro ocurrió en Nova Huta, una gran ciudad industrial levantada por las autoridades soviéticas a las afueras de Cracovia.

Los comunistas habían diseñado el complejo sin espacio para una iglesia, pero el entonces obispo apareció allí para celebrar una misa multitudinaria. "La autoridad comunista no se atrevió a frenar aquel fervor", explica Abella sobre una escena que, a su juicio, retrata bien el carácter de Wojtyła.

Ese perfil combativo acabaría llevándolo hasta Roma. El 16 de octubre de 1978, tras la muerte de Juan Pablo I, fue elegido papa y rompió una tradición de más de cuatro siglos: se convirtió en el primer pontífice no italiano desde 1523.

"No tengáis miedo"

Para Carlos Abella, Juan Pablo II desempeñó un papel decisivo en la caída del comunismo en Europa del Este. Especialmente en Polonia, donde apoyó al sindicato Solidaridad y mantuvo una estrecha relación con su líder, Lech Wałęsa. "Sin pegar un tiro, el pueblo polaco y Wojtyła acabaron empujando para que cayera el telón de acero", afirma el escritor.

Abella destaca especialmente uno de los mensajes que más repitió el Papa durante aquellos años: "No tengáis miedo". Una frase que, según sostiene, tuvo un fuerte impacto en una sociedad acostumbrada a vivir bajo presión política.

Un pontificado global

Juan Pablo II convirtió además el papado en una figura de alcance internacional. Viajó a 129 países, visitó España en cinco ocasiones y promovió el acercamiento con otras religiones.

El pontífice murió el 2 de abril de 2005, tras casi 27 años de pontificado. Para Carlos Abella, su legado va mucho más allá de la religión: "Antes que muchas cosas, fue un gran hombre".