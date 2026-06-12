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Ganadores históricos, políticos y famosos celebran el 75 aniversario del Premio Planeta

El Grupo Planeta reunió en Madrid a muchos de los ganadores y finalistas de su premio literario, que cumplirá en octubre 75 ediciones. El acto contó con más de más de 600 invitados, entre ellos los presidentes del Congreso y el Senado, Francine Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Libertad Digital
Foto de familia
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Foto de familia

Fotografía de familia de los asistentes a la celebración del 75 aniversario del Premio Planeta en Madrid.

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El presidente del Senado, Pedro Rollán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso posa algunos de los ganadores históricos del Premio Planeta

Susanna Griso
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Susanna Griso

La periodista Susanna Griso posa en el photocall del 75 aniversario del Premio Planeta.

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El escritor Eduardo Mendoza, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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La periodista Nativel Preciado junto al ministro de Cultura Ernest Urtasun (detrás) , la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

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El presidente del Grupo Planeta José Creuheras (c), posa junto a (i-d) el consejero de Cultura, Mariano de Paco, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Sandra Barneda
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Sandra Barneda

Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta en 2020.

Boris Izaguirre
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Boris Izaguirre

Boris Izaguirre fue finalista del Premio Planeta de Novela en el año 2007

Carmen Posadas
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Carmen Posadas

Carmen Posadas ganó el Premio Planeta en el año 1998 gracias a su novela Pequeñas infamias.

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Isabel Díaz de Ayuso.

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