Ganadores históricos, políticos y famosos celebran el 75 aniversario del Premio Planeta

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El presidente del Grupo Planeta José Creuheras (c), posa junto a (i-d) el consejero de Cultura, Mariano de Paco, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.