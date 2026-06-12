Ganadores históricos, políticos y famosos celebran el 75 aniversario del Premio Planeta
El Grupo Planeta reunió en Madrid a muchos de los ganadores y finalistas de su premio literario, que cumplirá en octubre 75 ediciones. El acto contó con más de más de 600 invitados, entre ellos los presidentes del Congreso y el Senado, Francine Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.
Foto de familia
Fotografía de familia de los asistentes a la celebración del 75 aniversario del Premio Planeta en Madrid.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso posa algunos de los ganadores históricos del Premio Planeta
Susanna Griso
La periodista Susanna Griso posa en el photocall del 75 aniversario del Premio Planeta.
El escritor Eduardo Mendoza, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La periodista Nativel Preciado junto al ministro de Cultura Ernest Urtasun (detrás) , la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
El presidente del Grupo Planeta José Creuheras (c), posa junto a (i-d) el consejero de Cultura, Mariano de Paco, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Sandra Barneda
Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta en 2020.
Boris Izaguirre
Boris Izaguirre fue finalista del Premio Planeta de Novela en el año 2007
Carmen Posadas
Carmen Posadas ganó el Premio Planeta en el año 1998 gracias a su novela Pequeñas infamias.
Isabel Díaz de Ayuso.