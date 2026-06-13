Sergio Ramírez, el exiliado por el dictador Ortega, ocupará el sillón de Vargas Llosa en la RAE

El escritor y político Sergio Ramírez, que fuera vicepresidente de Nicaragua, ha sido elegido para ocupar el sillón L de la Real Academia Española que quedó vacante tras la muerte de quien antes lo ostentaba, Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025. Es preceptivo que lea su discurso antes de tomar posesión de su plaza de académico. Por cierto: lo es desde hace tiempo de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

La candidatura de Sergio Ramírez fue presentada por Santiago Muñoz Machado, exdirector de la RAE, Víctor García de la Concha, asimismo exdirector de la misma y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, premio Cervantes 2023.

Confieso que ignoro si, actualmente, la candidatura de un nuevo académico se realice con las visitas al domicilio de quienes han presentado al posible elegido. Les cuento lo que me dijo César González Ruano, que aspiraba a un sillón en la Academia de la Lengua: "He renunciado al puesto porque no voy a ir casa por casa de quienes podían presentarme, amigos míos, a los que renuncio a tales visitas, por pudor".

Es posible que ahora se hayan eliminado esas visitas de cortesía y se concreten en alguna otra reunión con el posible elegido en otro lugar y circunstancia.

Sergio Ramírez es viejo conocido de los académicos y de muchos colegas. Recordemos que ganó el Premio Cervantes en 2017. Nacido en el pueblo de Masatepe, en Nicaragua, es periodista, abogado y escritor de una vasta producción literaria que engloba varios géneros: novela, relatos y ensayos, traducida a veinte idiomas, y él mismo premiado en diversos países. Posee, aparte de su nacionalidad nicaragüense, la española, la colombiana y la ecuatoriana. Ha sido profesor invitado en importantes universidades americanas, entre ellas Harvard y Princeton.

Su exilio en Madrid

Si la personalidad literaria de Sergio Ramírez es digna de admiración, su dedicación a la política resulta controvertida para algunos pero sin duda propia de un personaje puede que novelesco. Sencillamente porque llegó a ser vicepresidente del primer Gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega.

Pero hay que contar cómo llegó a ello. Sergio Ramírez participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, miserable político que sojuzgó al pueblo nicaragüense. Una vez en el poder, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, tras el triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979, nombró presidente de la misma al antes ya citado Daniel Ortega y vicepresidente, como recordábamos, a Sergio Ramírez, quien hombre de cultura y visión política pudo desarrollar al principio cuanto pretendía para que en el país reinara la paz y la cordura, el pueblo saliera de la pobreza en todos los sentidos, y el analfabetismo dejara de ser una lacra. Todos sus ideales, poco a poco, caerían en un saco roto, en contradicciones en años sucesivos con quienes en realidad manejaban el poder, comenzando por Daniel Ortega, claro está.

Las elecciones de 1990 dieron el triunfo al partido de Violeta Barrios de Chamorro. Y a la vuelta, cuando Ortega ocupó de nuevo la presidencia, no fue sino otro dictador que dejaba en mantillas al olvidado Anastasio Somoza. Y Sergio Ramírez ya no comulgaba, sino todo lo contrario, con las ideas políticas de quien colaboró junto a él tras derrocar la dictadura somocista.

Era Sergio Ramírez un personaje incómodo para el Ejecutivo sandinista a partir de 2018. Y tres años después se dictó una orden para detenerlo. Quiso la suerte, o quizás él pudo estar preavisado, que justo por esas fechas él ya había decidido viajar a España, exiliándose en Madrid con su esposa, Gertrudis Guerrero Mayorga, casados desde 1964.

No acabó ahí la campaña de Daniel Ortega con su antiguo vicepresidente, porque llegado el año 2023 Sergio Ramírez fue despojado de su nacionalidad nicaragüense. Cuando en España era acogido por cuanto había intentado en su país en pro de la democracia y por su incuestionable figura intelectual, ofreciéndole la nacionalidad española.

Cumple ochenta y cuatro años el próximo 5 de agosto. Está contento en Madrid. Se da la circunstancia que el pasado año ganó el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa con su obra El caballo dorado. Y ahora va a sentarse en el sillón que ocupara el Mario Vargas Llosa.