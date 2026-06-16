Mar de Marchis nunca me envió una foto

Anda alborotado el periodismo patrio con la publicación de La bola, de Daniel Verdú, un libro que explora la figura de una de las mujeres más extraordinarias de la historia de España. Una mujer que no fundó un imperio, ni inventó una vacuna, ni viajó al espacio. Simplemente creó una revista cultural en blanco y negro.

La revista en cuestión se llama Jot Down, y en su momento leí algunas de sus entrevistas, que me admiraron porque parecían una conversación infinita. Nunca, sin embargo, me planteé quién podría estar detrás de aquella publicación hasta que el revuelo causado por el libro de Daniel Verdú ha colocado una vez más la historia de su fundadora en el foco mediático.

Así he sabido que la revista nació en 2011 de la mano de una mujer misteriosa que reclutó a varios usuarios de un foro de internet en el que llevaba participando desde 2006. La mujer se presentaba como Mar de Marchis y decía vivir en Londres y ser representante de futbolistas. Muy pronto se hizo la reina del foro y creó una relación de intimidad con numerosos usuarios, a los que llamaba por teléfono a todas horas y a los que enviaba fotos suyas. Según los testimonios en Twitter de varios antiguos colaboradores de Jot Down, esas fotos podían llegar a estar muy subidas de tono.

La mujer, como ya os imagináis, ni se llamaba Mar de Marchis, ni vivía en Londres, ni representaba a futbolistas. Era una señora de Alicante con agorafobia que llevaba varios años sin salir de casa y que se creó una identidad ficticia como vía de escape. Y, por supuesto, las fotos de la rubia despampanante que enviaba a todo el mundo no eran suyas, sino de la peluquera que acudía con regularidad a su domicilio y con la que había trabado una cierta amistad.

Hasta aquí tenemos una historia chusca, pero nada del otro mundo. Lo asombroso es que Mar de Marchis no solo se valió de unos solitarios necesitados de cariño para fundar su revista, sino que se puso a llamar por teléfono a numerosos periodistas y escritores de renombre para convencerlos de que colaboraran en su revista –a menudo, según sostiene Daniel Verdú, sin cobrar–. Y muchos de ellos aceptaron.

Sin salir de su casa, sin dar jamás la cara, sin presentarse a ninguna reunión, Mar de Marchis logró crear una desorbitada red de contactos y erigir sobre muchos colaboradores una influencia que iba mucho más allá de lo profesional, y en la que no faltaron las fotos de su peluquera, que enviaba por WhatsApp a granel. Dice Daniel Verdú: "Mar ya había prometido amor, o lo que fuera aquello, a tantas personas que incluso viejos amigos o afamados columnistas de la prensa española, algo mayores o muy jóvenes, discutieron o se pelearon entre ellos y estuvieron a punto de no volverse a hablar. Una genialidad".

Mar de Marchis envió fotos a todos los columnistas de España menos a mí, y por eso nunca he escrito en Jot Down. Si no me mandan fotos eróticas, yo no escribo ni media palabra.

Quien sí escribió para Jot Down fue Mario Vargas Llosa. Según cuenta Daniel Verdú, Mar de Marchis contacta con Juan Cruz y le insiste una tras otra vez para que convenza a Mario de que escriba para la revista. Juan Cruz acaba aceptando a regañadientes, porque no traga a Mar de Marchis, y consigue que Mario le dicte un texto desde el aeropuerto, que él transcribe y edita. Mar de Marchis lee entonces ese texto del premio nobel de literatura y considera que no está al nivel de la revista, y el artículo se queda sin publicar. A mí esta mujer me descoloca por completo.

Dado que no había ninguna imagen pública de Mar de Marchis, muchos empezaron a referirse a ella como la bola, por la bola negra de billar que era el símbolo de la revista y que aparecía en el perfil de Twitter desde el que lanzaba sus proclamas a sus 300.000 seguidores. La bola de Mar de Marchis fue creciendo hasta adquirir el tamaño de la que persigue a Indiana Jones en En busca del arca perdida.

Muy pronto, en las redacciones de prensa, empezaron a circular teorías descabelladas sobre la verdadera identidad de Mar de Marchis. Algunos pensaban, por ejemplo, que era la hija de Aznar. Mi hipótesis favorita, no obstante, es la que sostenía que se trataba de una afgana desfigurada. Que varios periodistas pensaran que una mujer que había fundado una revista gafapastis, y con la que habían mantenido numerosas conversaciones telefónicas en perfecto castellano, era en realidad una afgana huida del yugo talibán nos lo dice todo sobre el estado del periodismo en España.

En último término, entiendo la confusión porque es algo que nos pasa a los que somos de Alicante: que no tenemos un acento identificable. La gente nos oye hablar y sabe que no somos andaluces, ni gallegos, ni canarios, pero no sabe bien de dónde carajo somos. Por eso todo el mundo tiende a pensar que somos afganos. Y desfigurados.

El momento culminante de la revista llega en 2015, cuando Mar de Marchis logra un acuerdo con El País, al que había puesto a parir previamente en Twitter, para que distribuya su revista una vez al mes. Para anunciar el acuerdo, Mar de Marchis le encarga a una periodista que consiga veinte patos y los suelte en medio de la redacción de El País. Los patos hacen entonces lo que les dicta su naturaleza: cagarse en la moqueta.

Para mayor recochineo, a Mar de Marchis se le ocurre que Juan Luis Cebrián, como símbolo del lado oscuro de la fuerza al que Jot Down se va a unir, podría posar en su despacho con un casco de Darth Vader. La típica chorrada que uno suelta tomando unas cervezas, pero que nadie se plantearía llevar a cabo. Excepto Mar de Marchis, que se lo plantea muy en serio. Así que llama a Cebrián y le hace la propuesta. Y Cebrián, para estupor de la dirección de El País, va y dice que sí.

https://www.libertaddigital.com/espana/2016-04-29/desvelan-una-portada-de-cebrian-como-darth-vader-que-el-pais-nego-que-existiera-1276573016/

Esta historia me ha hecho pensar en la cantidad de cosas que no suceden simplemente porque nadie se ha atrevido a pedirlas. Fijaos, por ejemplo, en la foto que acompaña a mis columnas en Libertad Digital y en lo formal que parezco con mi corbata y mi chaqueta cruzada. Jamás se me habría ocurrido salir con un casco de Darth Vader o con un uniforme de colegiala, pero es tan solo porque nunca me lo habéis pedido. Si me lo hubierais pedido, dependiendo de cómo me hubiese levantado ese día, a lo mejor os decía que sí. Aunque, en realidad, el que aparece en la imagen no soy yo. Es una foto de mi carnicero.

El libro de Daniel Verdú se lee con gran interés, pues el autor posee unas grandes dotes narrativas, y me ha gustado especialmente que cite en la página 81 a Henry de Montherlant, que es un autor que me encanta y que ninguno de vosotros habéis leído. No obstante, la visión que presenta Verdú de Mar de Marchis ha sido rebatida por varios colaboradores de Jot Down, entre ellos Ángel L. Fernández, que conoció a Mar en los tiempos del foro y que acabó convirtiéndose en su socio principal en la revista.

La respuesta a Daniel Verdú se publicó, como es lógico, en Jot Down, y para darle mayor credibilidad iba encabezada por una foto demencial del propio Ángel L. Fernández, tomada hace 20 años, en la que aparecía en la cama de Mar, con los ojos vendados y con las manos a la espalda –no sabemos si esposadas o no–. Una imagen que bien podría servir de portada para un libro titulado Cincuenta sombras de Marchis.

Según cuenta Ángel L. Fernández, la venda fue la condición para que ella aceptara que se reunieran en persona, y así se pasaron toda una tarde: "Aquel día no la vi, pero estar con ella así, en una oscuridad acordada, dio comienzo a una de las relaciones más fascinantes que he tenido en mi vida". Con esto sucede lo mismo que con las historias de amor: qué maravillosas son para quienes las viven, y qué ridículas y qué cutres resultan para quienes las ven de fuera.

Lo que Ángel L. Fernández le recrimina a Daniel Verdú es que "entroniza" a Enric González, con quien Mar de Marchis mantuvo una relación prolongada, y que concede "la centralidad a esa voz, y no a quienes sostuvieron el invento día tras día", en referencia a todos los colaboradores de Jot Down que no han aportado su testimonio para la creación de este libro. Daniel Verdú pareció darle la razón a Ángel L. Fernández el pasado viernes en Zenda, cuando en una entrevista con Edu Galán afirmó: "A veces pienso que he escrito este libro simplemente para hacerme amigo de Enric, porque para mí era un ídolo de infancia".

Coincido con la crítica de Ángel L. Fernández, pues la investigación que realiza Daniel Verdú sobre Mar de Marchis acaba convirtiéndose en una hagiografía de Enric González. Esta actitud reverencial hacia el veterano periodista se muestra a lo largo de todo el libro, y así, en la página 89, leemos: "Publicó varios artículos en la revista, siempre los más leídos".

Hay que imaginar la secuencia que conduce a la escritura de esta frase. Mar de Marchis le dice a Enric González: "Tus artículos son siempre los más leídos". Años después, Enric González, muy ufano, le dice a Daniel Verdú: "Mis artículos fueron siempre los más leídos". Y Daniel Verdú, que está escribiendo un libro sobre una señora que enviaba fotos de su peluquera y que decía a cada uno lo que quería escuchar, graba en piedra, sin la menor sombra de duda, la verdad revelada de su maestro: "Publicó varios artículos en la revista, siempre los más leídos".

Daniel Verdú está tan ocupado contándonos la vida y obra de Enric González –sabemos, por ejemplo, que no come pollo porque en la mili lo mandaron a la cocina a desplumar gallinas– que se olvida de relatarnos lo esencial sobre Mar de Marchis, la flor de su secreto.

Esta verdad se nos hurta en uno de los capítulos centrales del libro, cuando Mar de Marchis, tras dos años de relación telefónica con Enric González, acepta quedar con él y mostrarle su verdadero rostro. El encuentro se produce en un hotel de cinco estrellas de Barcelona, y Enric González, que acaba de cobrar 300.000 euros de un ERE de El País, acude a la cita en autobús. A mí esto me parece inaceptable.

Cuando Mar de Marchis se presenta ante Enric, Daniel Verdú se limita a proporcionarnos una descripción muy vaga de ella: "Era alta, un metro setenta largo, le pareció en ese momento. Complexión amplia y rasgos más bien duros. Ni guapa ni lo contrario". Tampoco nos da muchos detalles de lo que le contó Mar a Enric en esa larga conversación, más allá de que había sufrido agorafobia, de que le había afectado la muerte de su padre y de que hubo épocas en que no se sintió a gusto con su peso. Y ya.

Aquí me empecé a mosquear y me fui cabreando cada vez más, porque el libro avanzaba y no se nos aportaba ninguna información relevante para lograr descifrar a esta mujer tan excepcional y por la que estoy empezando a desarrollar una cierta veneración. Envidio a todos los que la conocieron, y me habría encantado que a mí también me llamase a las tres de la mañana, y que me embarcase en sus proyectos alocados, y que me complicase la vida, y que me dijese que mis artículos eran los más leídos de Jot Down. Y como no pude conocerla en vida, esperaba hacerlo a través de este libro.

Entiendo que Enric González, que mantuvo el contacto con Mar de Marchis hasta su muerte, que hablaba con ella por teléfono todos los días y que la acompañó en numerosos viajes, tuvo que contarle muchas cosas a Daniel Verdú. Pero nada de todo eso aparece aquí. Supongo que debió de ser el propio Enric quien le pidió que no lo contara, pero el libro queda así descafeinado.

Este vacío trata de llenarlo Daniel Verdú, como un ilusionista, haciéndonos mirar a otro lado, y consigue salir bastante airoso del asunto, pues posee un gran talento literario. Me habría gustado, sin embargo, que en este libro fuese menos escritor y más periodista. Más indiscreto, más cabroncete. Menos amigo de Enric González.