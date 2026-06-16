Rafael Santandreu, experto en insomnio: "El sueño es como la erección, se necesita espontaneidad"

De sueño se han muerto pocos. Dice el psicólogo Rafael Santandreu, experto en la materia, que es mucho más fácil fallecer mientras andamos por la calle. Sin embargo, es cierto que la mitad de los españoles en edad adulta tienen problemas para dormir y cada vez estas estadísticas van en aumento. "La tendencia a que haya más insomnio es fortísima. Antes eran mayores de 40, pero ahora también tienen insomnio jóvenes y niños. Es una plaga, pero lo bueno es que tiene remedio y la gente lo tiene que descubrir", asegura.

En Dormir cuando no se puede dormir (Grijalbo), Santandreu propone una serie de técnicas y métodos para que gocemos de ese momento —siempre, recalca, que no haya detrás una causa orgánica o fisiológica, que entonces habrá que ir al médico—. "La mayor parte del insomnio, un 80%, es de carácter psicológico". El libro se basa en el trabajo del doctor Gregory Jacobs, reconocido por ser el primero en desarrollar un programa de terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) basado en investigaciones realizadas en la Facultad de Medicina de Harvard.

Santandreu dice que hay tres tipos de insomnio psicológico: "El primero, por el miedo a no dormir. La propia aversión o miedo a no dormir provoca que ocurra. Segundo, porque la persona se ha desprogramado sin darse cuenta y el sueño profundo pasa a ser ligero. Se despiertan por alguna razón desconocida y les cuesta conciliar el sueño. Y tercero, y es el más común, porque tienes problemas diurnos que te llevas a la cama".

El autor sostiene que los tres escenarios tienen solución; algunos, incluso, en un par de días. "Solo el insomnio por problemas diurnos puede llevar un poco más de tiempo porque implica cambiar la mentalidad, o sea, preocuparse menos en general. Te vuelves un poquito más chill out, un poco más hippie".

Con este manual, Santandreu pretende desmontar los mitos y falsas creencias que no hacen más que cronificar el problema. "Parte de la plaga de insomnio que tenemos es debido a los mitos que existen sobre el sueño porque aumentan el insomnio. Por ejemplo, el creer que vas a estar hecho polvo al día siguiente o de mal humor. Esto es totalmente falso y lo explico con muchas evidencias en el libro". Sostiene que el ser humano "está completamente adaptado evolutivamente para no dormir una noche y al día siguiente estar fresco y muy bien". "Es psicológico. No hay una justificación, es psicológico, piensa que ha de estar así, y está así", insiste.

Otro de los grandes mitos es el "daño gravísimo para la salud" que supuestamente implica no dormir ocho horas diarias. "Esa exageración en la valoración, tan habitual últimamente, aumenta el miedo a quedarse en vela. Psicológicamente te pone entre la espada y la pared. Hay que relajar esa necesidad de dormir perfectamente".

Espontaneidad

Relajarse es una de las claves de Dormir cuando no se puede dormir. "Cuanto más quieres forzar el hecho de dormir, más lo estás impidiendo. Hay un mecanismo en nuestra mente que permite, después de una noche de no dormir, readaptarse para hacerlo más profundamente. A no ser que le cojas miedo, porque entonces estás impidiendo que ese fenómeno normal y natural se procese". Santandreu lo compara con otra reacción fisiológica: "El sueño es como la erección, necesitan de espontaneidad para que funcionen bien. Si tú introduces un requerimiento, una superexigencia, estás matando la espontaneidad y ese fenómeno lo vas a impedir. Si a una persona le dices que si no logra una erección, le cortas la cabeza, obviamente no la va a conseguir, aunque sea una reacción natural en otras circunstancias".

Para ilustrarlo, el psicólogo recurre a otra analogía: "Esto es parecido a cuando tú vas al médico porque tienes la tensión alta y te dice 'Es esencial que usted se relaje inmediatamente o se va a morir'. Pues menudo favor te hace porque, primero, no sabes cómo hacerlo, y segundo, esto que te está poniendo el doble de nervioso".

Defiende que la conocida como "higiene del sueño" —es decir, las pautas de conducta previas a acostarse— tampoco es la solución definitiva. "La mayoría de los insomnes ya aplican una buena higiene del sueño, así que insistir en ello no tiene sentido. Es como decirle a alguien que se ha contagiado de un virus que debe lavarse mucho las manos: solo consigues obsesionarlo más, reforzando el problema al alimentar su miedo a no dormir, en lugar de ir al origen".

Farmacología

El psicólogo reconoce que van a terapia muchos menos de los que deberían, de los que bastantes apuestan por la "salida inmediata" que proporcionan los fármacos. "Aunque esa pastilla no tuviese efectos secundarios, en el insomnio psicológico la causa es psicológica, por lo tanto, el mejor tratamiento será el que atienda su verdadera causa", asegura.

Pero esta guía no solo va dirigida a aquellos que pasan la noche en vela. También hay trucos para aquellos que duermen bien pero quieren hacerlo mejor. "Tú puedes programar psicológicamente un sueño más profundo con autoinstrucciones", avanza.