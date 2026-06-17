Marta Plaquel: "En el Palau de la Música había esvásticas, sentí vergüenza"

El baile de las criadas traslada al lector a la Barcelona de 1941 para desenterrar un pasaje incómodo de la historia catalana. Por un lado, las evidentes diferencias sociales y, por otro, la fastuosa presencia de una colonia nazi en Barcelona y el oscuro tráfico de arte de la época. La novela transita entre el suspense, la intriga de espías y el romance, colándose en los pasillos del servicio doméstico. Mujeres tan invisibles como atentas, que lo escuchaban todo.

Hablamos con su autora, Marta Plaquel, que aún asimila que su obra haya valido el Premio Fernando Lara de Novela. Admite que el premio le ha otorgado una notable "notoriedad", aunque se siente especialmente agradecida por el hecho de que el jurado decidiera apostar por una autora desconocida: "Apostaron por mi texto, no ya por mí, por el texto, que es lo importante realmente. Quiere decir que han primado la calidad del texto y la verdad de unos personajes sobre el nombre. Los lectores celebran que se dé ese impulso a nuevas voces".

El origen de los secretos

La obra profundiza en "los secretos de alcoba de esa burguesía catalana que se creía con derecho a dominar las vidas de los demás". La chispa de la historia nació de los propios recuerdos de infancia de la escritora, concretamente de las vivencias de las tatas y sirvientas que trabajaban en las casas de sus amigos y vecinos: "Había una mujer muy vieja, que desde luego superaba la edad de jubilación con creces. Siempre vestía de uniforme, con su vestido y su moño prieto. No recuerdo haberla visto vestida de calle. Me daba caramelos y me contaba historias. Luego recuerdo que yo iba a un colegio donde la mayoría de las chicas tenían cosas que yo no tenía: su tata, vivían en unos pisos estupendos... Y cuando nos traían la merienda, aquellas señoras también contaban historias. Esto se te queda en la cabeza como recuerdos".

"Quise dar voz a esas mujeres, criadas, que habían venido del pueblo a la gran ciudad para huir de la miseria. Eran mujeres que no tenían derechos. Cobraban un sueldo irrisorio y sacaban los dientes y las uñas por sus señores. ¡Qué fidelidad! Algunas se habían olvidado de vivir su propia vida por vivir la de los señores. Conocían las intimidades de los señores y, sin embargo, eran invisibles para la sociedad", asegura Plaquel a Libertad Digital.

Esvásticas en el Palau

Sobre este trasfondo social, Plaquel edifica una trama de espionaje en la Barcelona de los años cuarenta. "En la biblioteca vi Nazis en Barcelona, un libro ilustrado con fotografías que explicaba la presencia nazi en los años de la posguerra y durante la Segunda Guerra Mundial, algo que a mí no me habían contado en el colegio. Yo no tenía ni idea de que la presencia en Cataluña en esos años había sido tan notoria", explica la escritora.

Marta Platel, autora de 'El baile de las criadas' | Javier Ocaña

"El emblema de la esvástica estaba en los edificios públicos. La biblioteca de Barcelona acogió en 1940 una exposición del libro alemán con esvásticas y retratos de Hitler. El Cine Coliseum celebró el cumpleaños de Hitler con la asistencia de toda la plana mayor de los jerarcas franquistas y muchos nazis que vinieron de Alemania y de Madrid, con orquestas catalanas amenizando el acto. En el Palau de la Música Catalana había esvásticas. Sentí vergüenza", añade.

La novela también refleja el clima de terror impuesto por el espionaje alemán. "La Gestapo operaba en la ciudad", explica. "Muchos judíos alemanes llegaban a España cruzando los Pirineos. Pobre del que recibiera una carta del consulado, porque lo mejor que podía hacer era no presentarse si no quería desaparecer".

Paralelamente, la Ciudad Condal fue testigo —y cómplice— del tráfico de arte robado a los judíos. "Muchos nazis se hicieron de oro con el beneplácito de las autoridades de aquí, que miraban para otro lado o estaban plenamente implicadas. Los periódicos de la época han sido una fuente de anécdotas brutal. Toda esa documentación está plasmada en el libro".

"La colonia nazi se relacionaba lo menos posible con los nativos, solo por puro interés con las autoridades. De hecho, había en la calle Mallorca un bar-restaurante al que iban los nazis y el propietario, que era un alemán, prohibía la entrada a los autóctonos. Barcelona, en aquella época, como todas las grandes capitales, era un nido de espías. En el 43, cuando Alemania ya no dominaba tanto y los vientos de guerra cambiaron de dirección, su presencia empezó a ser un poco más discreta", recuerda.

Oídos invisibles

A pesar de la rigurosidad del contexto, Plaquel aclara que El baile de las criadas se aleja del tono académico: "No es un ensayo, es una novela con una historia de amor. Melissa es una joven vulnerable que solo busca escapar de la pobreza y tener una existencia humilde, hasta que conoce a un hombre en un salón de baile. Para ella, enamorarse se convertirá en un auténtico acto de rebeldía contra unas normas sociales que considera injustas".

Las criadas solían tener una única tarde libre, en la que paseaban o iban a merendar. También iban a bailar a salas como el Salón Cibeles: "No era un baile elegante ni mucho menos; tenía la estatua de la Cibeles en una pared, motivos florales y una gran sala con la orquesta. Luego tenía una parte de arriba donde iban las parejas, pero había un vigilante que controlaba que nadie se arrimase demasiado".

Sin derechos

El servicio doméstico es esencial en la trama de esta novela. "Conocían las intimidades de los señores y estos olvidaban que, justamente por ese carácter invisible que tenían, una simple criada que lo veía y lo escuchaba todo podía convertirse en un cabo suelto muy peligroso", explica la autora.

Dice Plaquel que darles voz es una forma de reponer todas las penalidades que pasaron: "Había chicas que venían a servir recomendadas, pero otras llegaban a Barcelona e iban a los conventos. Las monjas les decían que tenían que ser obedientes y trabajadoras, pero no les advertían de los peligros reales que se encontraban en las casas. No les decían que si la señora tenía un mal día le podía dar una paliza, o que si al señorito se le antojaba las podía violar y dejar embarazadas".

La autora asegura que ha sido "muy fiel" a la realidad y que los personajes españoles se basan en personas reales que existieron, pero a los que ha cambiado el nombre "para evitar problemas".