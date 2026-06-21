Se cumple este año el setenta aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura, en 1956, a Juan Ramón Jiménez. Gloria como poeta, el autor de Moguer es uno de los escritores más leídos por Platero y yo. Sería difícil encontrar a alguno de nuestros escolares que desde hace decenios no leyera ese maravilloso relato en prosa.

Cuando desde Estocolmo anunciaron aquel mencionado año que Juan Ramón era el elegido por la Academia Sueca, en la prensa española se desplegó el natural acontecimiento literario. Hasta entonces, sólo tres compatriotas habían recibido tan importante distinción: José Echegaray (1904), Santiago Ramón y Cajal (1906) y Jacinto Benavente (1922), primero y último de Literatura y el restante, de Medicina.

Cuando ha pasado tanto tiempo de que el poeta onubense fuera galardonado, puede recordarse que algunas autoridades no dudaron en proclamar su alegría por ese Premio Nobel "a nuestro gran escritor". Así, recalcando lo de nuestro. Sépase que Juan Ramón Jiménez, defensor de la Segunda República, se exilió a Estados Unidos hasta su muerte en Puerto Rico en 1958. Y nunca más quiso volver a la España de Franco, superando la añoranza cuando era visitado de vez en cuando por algunos personajes ilustres, bien Pablo Casals, José María Pemán, don Juan de Borbón y otros que también vivían aquel exilio.

No pudo disfrutar en su momento Juan Ramón Jiménez de aquel Premio Nobel, pues tres días después de serle concedido murió su esposa, la gran escritora Zenobia Camprubí. Un golpe para él, quien dependía mucho de ella. Y la soledad se apoderó del poeta: "En la soledad no se encuentra más que lo que a la soledad te lleve".

Una de las características de la grafía utilizada por Juan Ramón cotidianamente es el uso de la letra jota: nunca recurrió a la g. Su apellido, según la costumbre de cada cual o por razones familiares, puede escribirse con una de las dos opciones. Para él, hubo sólo una y si, por ejemplo, citaba el vocablo general, lo hacía como jeneral. Mi ordenador acusa esa mención. Para J. R. era, por así decirlo, marca de la casa.

No abundaremos en su gran obra, de la que han bebido tantos poetas todavía, ni en la de su época de profesor en Puerto Rico. Acaso sí en sus rasgos personales en los que sobresalía un estado anímico dominado por su obsesión con el silencio. Cierto que en ciertas profesiones, la de escritor, la de un músico, quizás algunas otras, el ruido perturba su creatividad. Pero es que en Juan Ramón llegó a ser imprescindible y cualquier ruido que invadiera su estudio desde la calle lo llevaba a los gritos, la desesperación, unos nervios que no podía controlar. Razones que lo impulsaron a cambiar de domicilio muy a menudo, con lo penoso que resultaba para Zenobia y a él mismo cada mudanza.

Juan Ramón Jiménez | Cordon Press

Todo ese mundo obsesivo del poeta llegó a que fuera considerado un hombre caótico, de difícil comunicación con los demás. Diagnosticado como enfermo con trastorno bipolar, depresión severa, hipocondríaco, de frecuente melancolía y constante fobia a la muerte.

Hubo en su vida, fuera de su entrega literaria, una historia que, pareciendo novelesca, sucedió realmente. Y no era la que muchas veces ha ocurrido de la alumna que se enamora, platónicamente o no, de su profesor. En el caso que nos ocupa, fue diferente.

Marga Gil Roësset, nacida en la localidad madrileña de Las Rozas en 1908, hija de padre militar y madre de alta alcurnia, tuvo una infancia difícil por culpa de su salud. Compensó después ese tiempo con su habilidad para el dibujo, que la llevó luego a recibir lecciones del gran escultor Victorio Macho. Con quince años ella esculpía como si llevara más tiempo labrando la piedra. Se cree que las ilustraciones de El Principito, de Saint-Exupéry, eran parecidísimas a las que había realizado Marga para la portada de un libro de canciones de su hermana Consuelo, once años antes. Como que malpensados divulgaron que el francés copiaba con descaro a nuestra joven compatriota.

Estaba Marga muy influenciada por los poetas de la generación del 27 y aunque Juan Ramón fuera adscrito a la de años anteriores, pongamos la del 98, leía conmovida sus libros. Al punto que hizo todo lo posible por conocerlo personalmente, a principios de 1932, lo que así ocurrió, convirtiéndose en asidua junto al círculo habitual de amistades del matrimonio. Con Zenobia se llevaba muy bien, y le esculpió un busto, pero sus ojos se fijaban en los de Juan Ramón, sobre quien proyectaba otro, que no llegó a realizar. Tenía un gran talento y, como escultura, lo demostró.

En la mañana del 28 de julio de 1932, nerviosa, Marga Gil se encaminó hacia la casa de Juan Ramón portando un paquete, carpeta amarilla, que llevaba dentro el diario que escribía sobre sus pensamientos, donde citaba al poeta según transcurría su existencia. Debió dejarlo en la portería, en cualquier caso no en las manos del poeta, quien, abstraído por su trabajo, no abrió sus páginas, también acaso porque ella había escrito en la envoltura la frase "No lo leas ahora".

Desde la madrileña calle de Padilla, donde vivían Juan Ramón y Zenobia, Marga se trasladó a su domicilio, bastante lejos. Y allí se pegó un tiro de pistola. Juan Ramón procedió a la lectura de aquel diario de Marga Gil, que iba acompañado de una carta a él dirigida: "Me he matado porque no podía ser feliz". Tras lo cual Juan Ramón, conversando con Zenobia, quedó sensiblemente muy afectado mientras llegaban a la última página de aquel emotivo diario. En él ella manifestaba los sentimientos amorosos que albergaba hacia J. R., entonces Marga con veinticuatro años y él con cincuenta y uno. "Zenobita… vas a perdonarme… ¡me he enamorado de Juan Ramón!". Pero ¿qué clase de amor pudo ser aquel, si no platónico?, nos preguntamos, surgido por los versos que él escribía, ninguno desde luego destinados a ella.

Juan Ramón salió inmediatamente a comprobar si, efectivamente, Marga se había quitado la vida, enterado de que la habían llevado muy grave a una clínica. Allí permaneció hora y media hasta que ella dejó de existir. "Una cosa horrible", manifestó entre lágrimas el poeta.

Tras el suicidio de Marga, Juan Ramón escribió: "No te olvidaremos, no te olvidaré nunca". Pensamiento que no lo abandonó hasta su fallecimiento el 29 de mayo de 1958. Había nacido en Moguer (Huelva) en 1881. Su casa, mantenida más o menos igual que cuando él la dejó, ha sido muy visitada. Con el recuerdo perenne de Platero.

Las confesiones de aquel diario que Juan Ramón debió releer algunas veces, emocionado, llegarían muchos años después a ser publicadas en un libro titulado, simplemente, con el nombre de ella. ¿Cómo pudo editarse un diario íntimo que estaba en casa de Juan Ramón? Sencillamente porque cuando en 1939 el poeta se exilió de España, su domicilio fue asaltado. Se han citado los nombres de Félix Ros, Carlos Martínez Barbeito y Carlos Sentís como quienes se apoderaron de ese cuaderno.