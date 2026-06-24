De espía en Italia a desahuciar a Góngora: la agitada vida de Francisco de Quevedo

Francisco de Quevedo fue mucho más que uno de los grandes nombres del Siglo de Oro español. Su vida se movió entre la literatura, la alta política, las intrigas de corte y una rivalidad literaria que marcó su época. Así lo ha explicado el escritor y periodista Fernando Martínez Laínez, junto a Marcos López Herrador, autores del libro Quevedo, señor de letras y sombras, presentado en el espacio Biografías de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

El volumen retrata a un personaje complejo, difícil de encajar en una sola faceta. "Es un personaje novelesco desde muchos puntos de vista", ha señalado Martínez Laínez durante la entrevista, al repasar una biografía que combina hechos históricos con episodios de fuerte carga política y literaria.

Entre la literatura y la alta política

Quevedo no se limitó al ejercicio literario. Según el autor, su vida estuvo profundamente ligada a los asuntos de Estado. "Era un hombre absolutamente involucrado en cuestiones políticas", ha explicado Martínez Laínez, subrayando que su interés por el poder llegó a ser tan importante como su producción literaria.

Su etapa en Italia, al servicio del duque de Osuna, marcó un punto de inflexión. Allí actuó como asesor, confidente y en ocasiones como intermediario en misiones de alta política. El propio entorno del virreinato de Sicilia le situó en un contexto de intrigas donde la política y la estrategia militar se entrelazaban de forma constante.

El escritor ha recordado también algunas de sus reflexiones sobre el poder, como la idea de que "la ignorancia del pueblo es la seguridad del tirano", una frase que refleja su visión crítica del orden político de su tiempo.

La guerra abierta con Góngora

Uno de los capítulos más conocidos de su vida es su enfrentamiento con Luis de Góngora. La rivalidad entre ambos poetas trascendió lo literario y se convirtió en un choque personal de gran intensidad.

Según Martínez Laínez, la enemistad llegó a extremos muy concretos, con ataques constantes en verso y en prosa. Incluso se recuerda un episodio simbólico: la compra por parte de Quevedo de la casa donde vivía Góngora en Madrid, lo que obligó al poeta cordobés a abandonarla.

"Había pocas bromas entre ellos", ha resumido el autor, que ha subrayado el tono feroz de las disputas entre escritores en el Siglo de Oro.

La corte, la prisión y el desgaste final

La relación de Quevedo con la corte estuvo marcada por los altibajos. Su cercanía a distintos poderosos le otorgó influencia, pero también le generó conflictos que terminaron afectando a su estabilidad política.

Tras la caída de su protector, el duque de Osuna, comenzó una etapa de dificultades que culminó con su encarcelamiento en el convento de San Marcos de León. Ese periodo supuso un punto de inflexión en su vida, tanto en lo físico como en lo emocional.

En sus últimos años, Quevedo mostró una visión pesimista de la situación de España, marcada por conflictos internos y tensiones internacionales. Finalmente falleció en 1645, tras una vida atravesada por el poder, la literatura y la confrontación política.

Un legado entre la historia y el mito

El libro Quevedo, señor de letras y sombras busca acercar su figura al lector general, evitando un enfoque excesivamente académico. Según sus autores, el objetivo es ofrecer una biografía accesible que permita comprender mejor a un personaje clave de la literatura española.

A pesar de su importancia histórica, su vida sigue estando rodeada de zonas poco conocidas y de una fuerte construcción mitológica que ha ido creciendo con el tiempo.