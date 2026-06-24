El fenómeno romantasy que copa las librerías

6 / 10

La diosa de la ilusión, de Madeline Taylor

Esta novela, escrita por la autora estadounidense Madeline Taylor, cuenta con una edición especial con cantos tintados e ilustraciones. La protagonista es Ivy Pomeroy, una asesina fae con el poder de la ilusión que vive sometida a un rey cruel mediante un collar mágico que reprime sus poderes. Para romper su maldición, Ivy debe aliarse con Thorne, un misterioso y moralmente gris segador de almas proveniente de la Isla de la Muerte. Es el primer volumen de la serie fantástica Las Islas Verran.