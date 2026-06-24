El fenómeno romantasy que copa las librerías
El Fantasy Romance, más conocido como romantasy, es el subgénero literario más en auge en prácticamente todo el mundo. Combina elementos de la literatura fantástica con una trama amorosa que actúa como motor principal. En sus redes han quedado atrapados desde adolescentes a adultos que recomiendan títulos sin cesar. En ellos no faltan las guerras mágicas, las profecías sobrenaturales y seres mitológicos de toda condición, con la relación amorosa siempre en primer plano. El mercado editorial español en 2026 está viviendo una auténtica avalancha de lanzamientos de romantasy.
'Alguien en quien anidar' de John Wiswell
Alguien en quien anidar de John Wiswell entra dentro del romantasy, pero se le suma la etiqueta "romance monstruoso y acogedor" (cozy monster romance). Shesheshen es una cambiaformas que vive tranquilamente como una masa amorfa en una mansión en ruinas hasta que, para librarse de unos cazadores de monstruos, toma forma humana. Conoce a Homilía, una agradable, plácida y bondadosa humana, candidata perfecta para ser la madre de sus cría.
'El descenso de la oscuridad', de Chloe C. Peñaranda
Esta novela es el tercer y último libro de la trilogía Nytefall, escrita por Chloe C. Peñaranda. La historia sigue a Astraea (la doncella de las estrellas) en una carrera contrarreloj para romper la maldición que tiene prisionero a su amante, Nyte. Combina la existencia de dioses, cortes, magia celestial y vampiros.
Saga Academia Bloodwing, de Briar Boleyn
Sangre de dragón, primer volumen de la saga Academia Bloodwing de Briar Boleyn, pertenece principalmente al género del romantasy. Es bestseller en The New York Times, USA Today y The Sunday Times. La protagonista es la última jinete de dragón y está atrapada en la Academia Bloodwing, donde los altasangres están al mando y los sangrepútridas son peones en su tablero.
'Eterna', de Alix E. Harrow
Aunque con este libro los subgéneros se difuminan, se puede decir que camina entre la fantasía épica y la romantasy, con elementos propios de los cuentos de hadas y una fuerte carga de romance, sacrificios y secretos familiares.
El susurro de las estrellas, de Cristin Williams
Esta novela, escrita por Cristin Williams, destaca por mezclar el romantasy con la ficción histórica. Cuando la joven poeta anarquista Katya Efremova es trasladada a la colonia penitenciaria de la isla Solovetski, en el Mar Blanco, recibe entre sus pertenencias un libro manchado de sangre y un mensaje dejado por su madre el día de su asesinato. Junto a Dima Danilov, un aristócrata condenado, deberán descifrar un misterio centenario entretejido en la historia de la isla.
La diosa de la ilusión, de Madeline Taylor
Esta novela, escrita por la autora estadounidense Madeline Taylor, cuenta con una edición especial con cantos tintados e ilustraciones. La protagonista es Ivy Pomeroy, una asesina fae con el poder de la ilusión que vive sometida a un rey cruel mediante un collar mágico que reprime sus poderes. Para romper su maldición, Ivy debe aliarse con Thorne, un misterioso y moralmente gris segador de almas proveniente de la Isla de la Muerte. Es el primer volumen de la serie fantástica Las Islas Verran.
'Los que vamos a morir', de Stacia Stark
Es uno de los romantacy más exitosos, ambientado en un mundo inspirado en el Imperio romano y controlado por despiadados vampiros. Combina elementos de fantasía oscura, acción y romance.
'Fuego y metal', de Metal Slinger
Es uno de los títulos que con más fuerza ha entrado en las librerías españolas. Brynn ha pasado gran parte de su vida esperando la oportunidad de asistir al mercado anual organizado por los kenta, el mismo pueblo que condenó a los alaha, su gente, a una vida de exilio en el mar.
Saga Alquimia, de Callie Hart
Esta trilogía de romantasy escrita por la autora superventas Callie Hart se convirtió en un fenómeno global viral gracias a plataformas como TikTok. La trama sigue los pasos de Saeris Fane, una astuta ladrona de 24 años que vive en un reino desértico implacable bajo el yugo de la Reina Imperecedera.
Riftborne (Trilogía Esprithean 1), de Parker Lennox y Bree Grenwich
Décadas después de que una rebelión arrasara la isla de Sídhe, Fia Riftborne ha aprendido tres lecciones esenciales para sobrevivir: mantener la cabeza baja, no llamar la atención y evitar a toda costa a la Guardia de Sídhe. Pero Fia esconde un poder secreto que si lo desata, ya no puede seguir ocultándose.