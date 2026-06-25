Regresa 'Persépolis', el grito de Marjane Satrapi contra el velo y el fanatismo

Marjane Satrapi se convirtió en una de las voces más potentes contra las injusticias cometidas en su país, Irán, a través de la novela gráfica Persépolis, una innovadora serie de cómics autobiográficos. Contaba la Revolución Islámica iraní vista desde los ojos de una niña de diez años que no entiende los cambios que se producen frente a ella. Asiste atónita al cambio profundo que experimenta su país, mientras debe aprender a llevar el velo. Solo puede pensar en huir.

Persépolis

Satrapi, premio Princesa de Asturias, volcó en este libro una amarga ironía y mucho humor para contar, como no se había hecho hasta entonces, la historia de Irán. A su vez, permitió a sus lectores que experimentasen el proceso de madurez de una niña que no entiende ni acepta la injusticia, la intolerancia ni que le digan qué música tiene que escuchar.

La publicación de Persépolis le valió un éxito fulgurante en Europa y Estados Unidos. Para conmemorar los 25 años de su primera publicación en Francia, Reservoir Books publica una edición de coleccionista en su formato original en cuatro tomos. Incluye un nuevo prólogo.

Persépolis

La franco-iraní falleció el 4 de junio a los 56 años. "Persépolis, Bordados, Pollo con ciruelas y Mujer Vida Libertad han iluminado nuestro conocimiento acerca de la historia reciente de Irán y del mundo, pero sobre todo acerca de qué significa ser una persona rebelde que no acepta la injusticia ni la desigualdad", asegura Jaume Bonfill, director literario de Reservoir Books.