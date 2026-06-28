El gran Enrique Granados pagó caro el convertirse en el primer pianista español en tocar en la Casa Blanca. El músico, que venía de saborear la gloria en Nueva York tras el estreno de su ópera Goyescas, asumió que retrasar el viaje no entrañaba peligro. Viajaría más tarde en el Rotterdam hasta Inglaterra y, una vez allí, cruzaría el Canal de la Mancha en el vapor francés Sussex. Fue entonces cuando su vida y su carrera se truncaron por el impacto de un torpedo procedente de un submarino alemán. El célebre compositor leridano encontró la muerte en 1916 en aquellas gélidas aguas, en un último y desesperado acto de amor por salvar a su esposa.

Cien años después, la escritora Marta San Miguel (Santander, 1981) rescata su figura en Última escala (Libros del Asteroide). En esta novela, la autora explora temas de hondo calado como el misterio de la creación musical, el peso de la herencia familiar y los vestigios de una Barcelona modernista que aún conserva la impronta de Granados.

Todo comenzó cuando San Miguel se sintió sobrecogida por una partitura del maestro. Al ahondar en su biografía, descubrió "ese final tan trágico" que se le quedó grabado. "Me causó mucho dolor descubrir el final de una vida cuando estaba en lo más alto de su carrera. Granados tenía pánico al mar, no sabía nadar y se lanzó para salvar a su mujer sabiendo lo que va a pasarle. Leí eso mientras sonaba de fondo su música. Esa reacción provocó que se me quedara dentro la historia de Granados. Haber podido escribirla muchos años más tarde ha sido un fogonazo, una gran experiencia".

Mil capas del músico

La novela no se limita a contar la vida de "un pianista que triunfa y muere de forma trágica", sino que tiene la ambición de desmigar las mil capas de un "hombre capaz de componer esas piezas bellísimas y saltar de aquel barco aún sabiendo que, por primera vez, iba a poder vivir de la música después de toda una vida remando contracorriente, contra problemas económicos y contra un exceso de trabajo en la academia que fundó para sacar adelante a sus seis hijos".

Granados no había cumplido ni los 50 cuando perdió la vida. "Empezó en cafés-piano que proliferaban en Barcelona y, después de muchas deudas, podía vivir por fin de la música. ¿Dónde habría llegado Granados? ¿Qué música tendríamos hoy en día si no llega a saltar, si no llega a cruzarse con ese submarino? ¿Si no llega a dejar pasar el barco en el que tenía que haber vuelto, que era un barco de bandera española, para tocar aquella noche en la Casa Blanca? Pues son demasiados condicionantes, pero bueno, al final da la sensación de que todas las decisiones que fue tomando en su vida estaban irrevocablemente destinadas a colocarlo ahí, en ese barco, en el Sussex, en el Canal de la Mancha".

Marca España

La novela retrata la eclosión del modernismo en "esa Barcelona espléndida" y los encuentros de Granados con las figuras clave de la época. Granados fue pionero, defiende la autora, en crear "Marca España" junto con Albéniz. El músico explicó, por ejemplo, que compuso Goyescas pensando en España: "Une el sonido del folclore de todas las esquinas del país con el clasicismo de mayor nivel europeo. Pone música a la obra de teatro María del Carmen —ambientada en Murcia—, y se va a Murcia para escuchar el sonido de esa región, sus voces, sus cantos, y con esa base compone. Cuando está en Barcelona y pasa los veranos con Eduardo Conde y su familia en un balneario, va a las masías para escuchar cantar payés. Su música suena al bardo, al gitano, al árabe, al judío, al musulmán... suena a esa mezcla de danzas andaluzas, a la sardana, a los cantos gallegos. Él hace esa comunión uniéndolo al sonido más clásico. Hay alguna carta que incluyo en la novela en la que él mismo dice que la música tiene que estar por encima de la política".

La Barcelona de Última escala es la de un modernismo que empieza a impregnar la arquitectura, el arte y la música. "Lo empapó todo", dice la escritora. "Yo creo que confluyeron tantas energías, tantos talentos y una búsqueda de una estética entre lo mítico y lo pragmático, que se creyeron que podían hacer algo distinto, elevado, único, y así fue. Coincidieron en el tiempo Gaudí, Granados, Albéniz, Picasso... Fue un vórtice de belleza, de cultura y de humanismo que, claro, dio lugar a una época espléndida".

"También muy dura —precisa—, porque el final del siglo XIX y principios del XX es una época muy complicada en la historia de España, con la pérdida de las colonias y las guerras carlistas, que a Granados le pillan de pequeño. No se puede desvincular a un artista del tiempo en el que vive, porque su obra se explica con el contexto".

El genio frente al espejo

Pese a su inmenso talento, la inseguridad siempre fue su sombra. "Granados tenía miedo, no solo al agua, sino a no ser capaz de sonar como él quería sonar. Él era también consciente de que había empezado tarde, de que no se había formado tan bien como otros colegas de la música. Era consciente de muchas limitaciones que tenía, pero a la vez las iba resolviendo sobre la marcha. Tenía un apetito brutal por el conocimiento y por la cultura. Granados era capaz de identificar el talento en otro músico en apenas cuatro acordes; ya veía el fallo, veía dónde flaqueaba o veía dónde podía mejorar. Y sin embargo, él era incapaz de ver cómo sonaba él mismo. Es como un relámpago delante de un espejo: el relámpago es incapaz de verse a sí mismo. Pues es algo así. Él tenía tanto miedo y dudaba tanto de sí mismo que muchas veces lo pasaba mal y acababa enfermando. Pero sí, era un hombre con muchas dudas".

Entre las anécdotas que plagan esta novela, la autora recuerda los ensayos de Goyescas en Nueva York. Ante la petición imprevista del director artístico de componer una pieza para un intermedio a telón cerrado y de un día para otro, el genio respondió con creces: "Granados se encierra esa noche y compone una de las piezas más aplaudidas y más hermosas de todo Goyescas, que es el Intermezzo, del que él, por cierto, renegaba porque decía que no se puede componer algo así sobre la marcha. Pero claro, él estaba tan acostumbrado a la improvisación y constantemente todo lo que veía lo transformaba en música, que lo hizo en ese tiempo récord".

Su hijo, profesor de natación

Este libro también trata sobre qué hacemos con lo que heredamos. "Granados dejó seis hijos huérfanos que heredaron una forma de entender el mundo. Con la tragedia, su tercer hijo, Enrique Granados Gal, estaba estudiando para ser marino. Los tutores que se quedaron a cargo de los seis hermanos le prohibieron seguir con la carrera por el terror, el miedo y todo lo que les había sucedido a sus padres. ¿Y él qué hace? Pues efectivamente obedece, deja los estudios de marina, pero se convierte en entrenador de natación y empieza a enseñar a nadar a los demás tras perder a sus padres ahogados por no saber nadar".

La novela combina dos líneas temporales: el pasado, que reconstruye la vida de Granados desde la infancia, y el presente, en el que una periodista investiga precisamente esa vida. "Sentí la necesidad de ir introduciendo estos pequeños pasajes que aluden a mi propio asombro al ir descubriendo las huellas de alguien profundamente cautivador, conmovedor, incomprensible, un genio, una víctima trágica de la mala suerte... o sea, todo lo que es Granados", explica San Miguel.