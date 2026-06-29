Juan Tranche regresa con 'Innocentia', un thriller histórico que aborda la corrupción en la Hispania romana

Publicada por la Editorial Planeta el 17 de junio de 2026, Innocentia traslada al lector a la Hispania romana del siglo III d. C. para sumergirlo en una historia de desapariciones, corrupción y lucha por la justicia que conecta con problemáticas de plena actualidad.

Ambientada en el año 222 d. C., Innocentia sitúa su acción en la provincia Bética, donde varias niñas desaparecen sin dejar rastro mientras las autoridades permanecen impasibles. El miedo se extiende entre las familias y el silencio institucional se convierte en el mejor aliado de una trama criminal que parece intocable.

El protagonista es Marciano Tauro, un antiguo centurión retirado en Augusta Emerita (la actual Mérida), decidido a dejar atrás un pasado marcado por la guerra. Sin embargo, el secuestro de la sobrina de un viejo compañero le obliga a volver a la acción. Junto a su esposa, Domicia, y un joven huérfano, iniciará una investigación que sacará a la luz una red de trata de menores, corrupción política y ambiciones personales que alcanza las más altas esferas del Imperio Romano.

Con un ritmo ágil y una construcción propia de la mejor novela negra, Innocentia convierte la Hispania romana en un escenario tan inquietante como reconocible. La obra plantea una contundente reflexión sobre el abuso de poder, la impunidad y la vulnerabilidad de las víctimas, al tiempo que reivindica el papel de mujeres fuertes e inteligentes que desafían los estereotipos habituales del género histórico.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el autor confirma que el protagonista de la historia es "un frumentario, un miembro del servicio secreto del emperador, que sabemos que existieron y que en esa época estuvieron en auge, sería una especie de James Bond de aquellos tiempos". Tranche comenta que buscó construir "una novela que pudiese gustar a todo el mundo", por ello "hui de etiquetas y lo enfoqué como un thriller actual pero ambientado en la época romana". Respecto a los datos históricos, afirma que "encontré un caso real de unas mujeres condenadas por el Senado". Así, "lo basé en este hecho y a partir de los pocos datos existentes, diseñé la historia con una base de true crime pero con un ritmo ágil propio de nuestro lenguaje actual." Tranche afirma: "Yo quiero contar la Roma cotidiana, la del día a día, la de los artesanos" y también "esa Roma peligrosa y corrupta a la que Eslava Galán se refería afirmando que la corrupción de los políticos actuales ya viene de Roma". Por otro lado, el escritor madrileño comenta que "también quise contar la Roma más desconocida de las ciudades pequeñas salpicadas por nuestra península como Alcalá la Real, más allá de las grandes urbes como Gades o Córdoba o Sevilla".

La novela se presenta bajo un lema tan contundente como evocador: "Las arrancaron de sus hogares en plena noche. Les robaron la inocencia. Pero no todas estaban dispuestas a rendirse."

Un autor especializado en la Antigua Roma

Nacido en Madrid en 1979, Juan Tranche acumula más de veinte años de experiencia en el sector editorial, actividad que ha compaginado con una intensa labor de investigación y divulgación sobre la Antigua Roma. Especialista en el mundo de la gladiatura, ha participado en numerosos medios de comunicación y conferencias dedicadas a este periodo histórico.

Su debut como novelista llegó en 2021 con Spiculus: Dos amigos enfrentados a muerte en la Roma de Nerón. En 2023 consolidó su trayectoria con Gladiadoras, una novela que obtuvo una excelente acogida al abordar por primera vez el universo de las mujeres gladiadoras desde la ficción histórica. Con Innocentia, Tranche da un paso más en su carrera literaria apostando por un thriller histórico de gran intensidad emocional.

Historia, suspense y denuncia social

Uno de los principales atractivos de Innocentia reside en la combinación del rigor histórico con una narración trepidante. La novela construye una investigación criminal que mantiene la tensión hasta el final mientras aborda cuestiones universales como la corrupción institucional, la trata de menores, la ambición política y la búsqueda de justicia.

A través de personajes complejos y una ambientación minuciosamente documentada, Juan Tranche demuestra que los conflictos del mundo romano continúan ofreciendo un poderoso espejo en el que observar muchas de las inquietudes de la sociedad actual.