El cuento infantil que aprovecha el Mundial de Fútbol para enseñar a los niños a no temer perder

Mientras millones de personas siguen con entusiasmo la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol vuelve a demostrar que es mucho más que un deporte. Para los más pequeños, el llamado 'deporte rey' representa una oportunidad para aprender valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Sin embargo, hay una lección que a menudo resulta más difícil de enseñar: cómo afrontar la derrota y el miedo al fracaso.

Con ese objetivo nace Seleno, el perro cósmico y Ali, la gata escafandra contra el miedo al fracaso, un libro infantil que utiliza el contexto de un Mundial de fútbol para ayudar a niños, familias, educadores y entrenadores a comprender una de las emociones que más condiciona el desarrollo personal: el temor a equivocarse.

Los protagonistas de esta amena y visual aventura ilustrada son los hermanos Lucas y Matías y su equipo, 'El España', que disputa su primer Mundial. A medida que avanza la competición, la presión por ganar hace que el balón parezca cada vez más pesado y que el campo se cubra de nubes oscuras. El miedo a fallar comienza a romper la confianza entre los jugadores, hasta que aparecen Seleno, el perro cósmico, y Ali, la gata escafandra, dos peculiares superhéroes emocionales que ayudarán al equipo a descubrir que el verdadero éxito no consiste en no equivocarse, sino en aprender de los errores.

El libro forma parte de la colección Cuentos para superhéroes, creada por el empresario, conferenciante y autor Javier Muñoz Jiménez, especializado en liderazgo, gestión de conflictos y desarrollo de habilidades personales. Tras el éxito de Seleno y Ali contra el miedo a la oscuridad, esta segunda entrega vuelve a recurrir a la literatura infantil para abordar situaciones que afectan tanto a niños como a adultos.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, Muñoz Jiménez sostiene que "muchas de las complicaciones que aparecen posteriormente en el ámbito profesional tienen su origen en la infancia". Según explica, "detrás de problemas habituales en las organizaciones —como el perfeccionismo extremo, el miedo a asumir responsabilidades, la falta de innovación o la dificultad para aceptar críticas— suele esconderse una misma raíz emocional, que es no haber aprendido a convivir con el error".

Así, el autor indica que la obra "plantea una reflexión de plena actualidad" ya que "las competencias emocionales que hoy intentan desarrollar las empresas podrían comenzar a trabajarse mucho antes, incluso desde la infancia". Javier Muñoz Jiménez, que lleva años trabajando con organizaciones y equipos corporativos, afirma haber comprobado que "el miedo a equivocarse sigue siendo uno de los principales frenos para la innovación, el crecimiento y la toma de decisiones". Por ello, según comenta, la idea central del libro "es sencilla pero profunda" y consiste en que "fracasar no disminuye el valor de una persona; lo perjudicial es crecer creyendo que sí".

Comprender el miedo al fracaso

El miedo infantil al fracaso puede convertirse en una barrera que impida a los niños asumir nuevos retos, experimentar o desarrollar su autonomía. Esta emoción suele manifestarse mediante la evitación de situaciones difíciles, el perfeccionismo excesivo o la procrastinación, y con frecuencia está relacionada con una baja tolerancia a la frustración o con la presión por cumplir expectativas.

Apoyándose en dibujos amables y cercanos, Seleno y Ali muestran en esta aventura que la frustración puede convertirse en una herramienta de aprendizaje y que el deporte, además de fomentar la competición, es un escenario privilegiado para aprender a cooperar, respetar a los demás y desarrollar la resiliencia.

Tres claves para ayudar a los niños a superar el miedo al fracaso

Valorar el esfuerzo por encima del resultado. Reconocer la dedicación, la constancia y el valor de intentarlo ayuda a reducir la presión por ganar y fortalece la confianza de los niños.

Normalizar el error. Hablar con naturalidad de los propios fallos y de los aprendizajes que generan enseña que equivocarse forma parte del proceso de crecimiento. Sustituir términos como 'fracaso' por expresiones como 'oportunidad de mejora' favorece una visión más positiva del aprendizaje.

Entrenar la tolerancia a la frustración. Permitir que los niños afronten pequeños desafíos y experimenten decepciones en un entorno seguro les ayuda a desarrollar herramientas emocionales para enfrentarse a situaciones más complejas en el futuro.

En plena celebración del Mundial de fútbol 2026, este cuento recuerda que las mayores victorias no siempre se consiguen levantando un trofeo. En ocasiones, el triunfo más importante consiste en aprender que perder, equivocarse y volver a intentarlo también forman parte del juego.