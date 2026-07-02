Muere la escritora Aitana Alberti, hija de Rafael Alberti, a los 84 años

La escritora e intelectual Aitana Alberti, hija de los escritores españoles Rafael Alberti y María Teresa León, ha fallecido a los 84 años en La Habana, donde residía desde 1984. Nacida en Argentina en 1941 durante el exilio de sus padres tras el estallido de la Guerra Civil española, desarrolló una amplia trayectoria vinculada a la poesía y la promoción cultural.

Aitana Alberti dedicó buena parte de su actividad en Cuba a la difusión de la literatura y las artes. Presidió la Cátedra Rafael Alberti de la Universidad de La Habana y trabajó durante más de quince años en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, donde dirigió el espacio Fe de vida: Imagen y palabra.

Este proyecto estuvo dedicado a divulgar la obra de los poetas de la Generación del 27, grupo literario al que perteneció su padre, Rafael Alberti. Además, formó parte del Movimiento Poetas del Mundo, presidió en Cuba el Proyecto Cultural Sur, que reúne a ciudades de Europa y América, y estuvo al frente del Festival Internacional de Poesía de La Habana.

Nació durante el exilio de sus padres

La escritora nació en Argentina en 1941, país al que Rafael Alberti y María Teresa León se trasladaron tras abandonar España durante la Guerra Civil. Con el paso de los años fijó su residencia en Cuba, donde vivió desde 1984 y desarrolló la mayor parte de su labor como escritora, poeta y promotora cultural.

Entre sus publicaciones destacan los poemarios Poemas de Aitana Alberti (1955), Pupila al viento (1998), Y de nuevo nacer (1999) y Amazona en la centella (2016). También publicó las obras narrativas Inquilinos de la soledad (2006), un homenaje a los exiliados de la Guerra Civil española, y Cuentos persas (2018), traducido a varios idiomas, entre ellos alemán, polaco, ruso, rumano e italiano.

El diario oficial Granma ha destacado que Aitana Alberti deja "un vacío inmenso en la cultura cubana" y la ha definido como "una incansable defensora de la poesía, la memoria, la paz y el diálogo entre pueblos".