Eva Orúe, destituida al frente de la Feria del Libro de Madrid: "No comparto las razones"

La Asociación de Librerías de Madrid ha comunicado este lunes la destitución fulminante de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid, un cargo que venía desempeñando desde el año 2022 y que ha abarcado las últimas cinco ediciones del certamen literario. El cese, que ha cogido por sorpresa a buena parte del sector editorial, marca el final de una etapa en uno de los eventos culturales más relevantes de la capital.

La propia afectada ha sido la encargada de confirmar la noticia a la agencia EFE. Según sus palabras, la organización le notificó a primera hora de la mañana "el despido inmediato". Pese a la discreción que ha querido mantener respecto a los detalles, Orúe se ha mostrado muy crítica con la medida: "No comparto ninguna de las razones que han alegado, pero tienen la potestad de rescindir el contrato. No puedo decir nada más". Asimismo, ha declinado precisar los argumentos esgrimidos por sus superiores alegando razones de confidencialidad.

Por el lado de la organización, el presidente de la institución, Luis M. Tigeras, ha querido rebajar la tensión apuntando que la decisión responde estrictamente a un aspecto organizativo. En declaraciones a los medios, ha asegurado que el gremio busca afrontar un cambio de ciclo estratégico, con el firme propósito de "iniciar una nueva etapa con un cambio en la dirección".

Tigeras ha desmentido tajantemente que este relevo guarde relación alguna con el descenso en la facturación registrado durante la última edición, que se cerró con números notablemente inferiores a los del año anterior. Tal y como ha defendido el presidente, los resultados de la pasada feria se vieron condicionados por un factor externo y excepcional: la visita del papa León XIV, un acontecimiento que paralizó parte de la actividad habitual de la ciudad. "Tienen un componente que no podemos controlar", ha puntualizado el directivo, descartando también que la destitución sea consecuencia de las fricciones mantenidas con algunos expositores a cuenta de los pabellones patrocinados.

Para formalizar la salida, la entidad ha emitido un comunicado oficial en el que agradece a Eva Orúe "sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso en este gran proyecto". El texto destaca que durante su mandato se han logrado importantes avances operativos en ámbitos clave, reconociendo abiertamente "importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural" al frente del evento.

De cara al futuro, la institución subraya que la cita literaria es un proyecto colectivo en permanente evolución. En este sentido, los organizadores ya trabajan en redefinir un espacio de encuentro vital para lectores, autores y editoriales. El horizonte más próximo y ambicioso que se marcan es la celebración del 50 aniversario de la Asociación, una efeméride prevista para el año 2027 que esperan abordar con una estructura totalmente renovada y dispuesta a afrontar los nuevos retos del ecosistema cultural madrileño.