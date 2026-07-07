Es comprensible que, cuando tu realidad supera con creces a la ficción, decidas transformar tu día a día en una novela. Esto es lo que ha hecho Martín Torres (La Rioja, 1983), un médico de urgencias que da el salto al mundo editorial con La enfermera (NdNovela). Se trata de un thriller hospitalario oscuro donde cada caso clínico y procedimiento médico está basado en las experiencias reales que el autor ha vivido durante años en primera línea.

"He aprovechado la inspiración que me dan las urgencias para hacer una novela mezclando el noir clásico con los códigos modernos del thriller", explica el autor a Libertad Digital. El realismo de la propuesta ha calado rápido en el público: a los seis días de estar en las librerías, la editorial mandó a imprenta la segunda edición.

Torres ambienta la trama en San Sebastián, construyendo un potente juego de contrastes donde el glamour del Festival Internacional de Cine se mezcla con el folclore vasco, la corrupción y los pasillos más sombríos de la sanidad. Mientras la ciudad se prepara para el certamen cinematográfico, llegan al hospital una serie de cadáveres con lesiones extrañas. Sophie Boussignac, una enfermera marcada por el trauma, y Víctor Viso, un médico militar retirado, se enfrentarán a esas circunstancias mientras destapan la red de violencia.

Homenaje a las enfermeras

La novela busca reivindicar el papel de la enfermería y el trabajo bajo presión extrema de los equipos sanitarios: "Lo importante es la trama, pero, en la medida en que he podido, he querido mostrar el trabajo en equipo en urgencias. Es fundamental entendernos, colaborar y apoyarnos unos a otros; no entiendo el trabajo médico o de urgencias si no es con esta compenetración con la enfermería".

Para lograrlo, Torres convierte el hospital en un entorno claustrofóbico: "Transformo el hospital, que debe ser una idea de refugio, de cuidado y de lugar seguro, en un lugar amenazante, opresivo y que da miedo". Respecto a los personajes, el autor explica que su protagonista "encarna el arquetipo del héroe aventurero". "Sophie arrastra una tragedia, carga con sus propios fantasmas y tiene que arriesgar su vida para resolver un crimen. Todo el mundo tiene un límite, pero ella los traspasa por hacer lo correcto y los afronta con un valor que conmueve", añade. Mientras tanto Viso, el médico, representa "el arquetipo del Ulises que vuelve a casa", un personaje "más taciturno y oscuro".

Procedimientos médicos reales

Para evitar que la trama se vuelva predecible, Torres convierte a Sophie en una narradora poco fiable y se apoya en su propia experiencia profesional para describir procedimientos médicos que resultan increíbles. "La trama criminal es ficticia, pero los casos clínicos, los procedimientos e incluso los detalles macabros de los asesinatos son reales. He novelado ciertos aspectos para que los pacientes no se puedan identificar y que nadie piense que se está faltando al respeto, porque lo más importante es el bienestar del paciente. Algunas anécdotas pueden resultar incluso graciosas, aunque el caso no lo sea", aclara.

En Urgencias ves la condición humana en todo su esplendor, en lo bueno y en lo malo, lo ves todo

Al poner sobre el papel situaciones reales que él mismo ha atendido, Torres admite que era casi imposible no plantearse si se podría haber procedido de otro modo: "Intentas no darle muchas vueltas porque no es sano llevar el trabajo y tus cargas personales a casa. Escribir ha sido, en ocasiones, casi una especie de terapia para desahogarme".

Esa liberación es clave en un sector que se enfrenta a un desgaste emocional extremo. "Un psiquiatra decía que el síndrome del burnout, de estar quemado en el trabajo, en el caso de los médicos de urgencias es más un síndrome de estrés postraumático. Existe porque manejamos los 15 minutos más intensos de la vida de muchos pacientes".

La maldad de las personas

Es en Urgencias donde, además, se puede descubrir "hasta dónde llega la maldad de las personas". "Te das cuenta de que el mal no es una entidad extraña que vemos en las películas, sino que está en la calle de al lado. En Urgencias ves la condición humana en todo su esplendor, en lo bueno y en lo malo, lo ves todo. Ves a todo tipo de pacientes en su condición clínica, personal y social. Es un muestreo perfecto para entender la sociedad en la que vives".

Torres ha sabido aplicar a la escritura lo aprendido en calidad de médico: "Si has elegido urgencias es porque te gusta manejar las situaciones límite; tu trabajo es el beneficio del paciente. Si hay un momento intenso, quieres ser tú el que lo maneje para que salga bien y superar una situación límite. Esa formación, esa capacidad de aprender a sufrir, me han servido mucho para escribir. Cuando estaba cansado o tenía dudas, me decía a mí mismo: 'Estoy de guardia', y me sentaba a redactar".

Don Winslow y Michael Connelly

En el estilo se notan sus influencias: "Don Winslow tiene un tono crudo y negro que me encanta. También me gusta mucho Michael Connelly; tiene una ambientación más noir clásica que a veces evoca a Raymond Chandler, el maestro de las bases junto a Dashiell Hammett. Ellos son los que me inspiran. Luego, al escribir, hay que usar los códigos de un thriller moderno con una ambientación local creíble".

Pese a las lecturas de fondo y la radiografía social, la pretensión final de Torres es simplemente entretener al público. "Como lector de thriller y ahora como escritor, no veo nada más bonito ni más honesto que aspirar a la emoción del capítulo siguiente".