Así es K-Pop Academy, la saga que mezcla fantasía, aventuras y música coreana para los más pequeños

El fenómeno del K-pop lleva años conquistando la música, la moda y las redes sociales, pero ahora también se abre paso en la literatura juvenil. La colección K-Pop Academy, publicada por Anaya y dirigida a lectores a partir de los 10 años, mezcla fantasía, aventuras y amistad con el universo de los grupos de pop coreano, apoyándose en unas ilustraciones que buscan trasladar todo el color y la energía de este fenómeno.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, la ilustradora Lucía Santos explicó cómo nació su vocación artística y el proceso creativo que hay detrás de los dos primeros títulos de la serie: Sombras en el escenario y Maldición bajo los focos.

De dibujar princesas Disney a ilustrar libros

Santos asegura que el dibujo ha formado parte de su vida desde la infancia. "Siempre he estado dibujando. Recuerdo que me encantaba ver las películas de Disney y dibujar a las princesas", explicó.

Fue durante la adolescencia cuando descubrió, gracias a las redes sociales, que era posible convertir esa afición en una profesión. Comenzó a seguir a ilustradores que trabajaban para editoriales y decidió orientar su formación hacia ese camino. "Por cuarto de la ESO o primero de Bachillerato supe que quería dedicarme a ilustrar libros", recordó.

Ese objetivo empezó a hacerse realidad cuando una editorial la encontró a través de Instagram y le propuso ilustrar su primer libro. "Fue mi primer proyecto y pensé: 'Qué bien, mi primer libro'", comentó.

Así nacen los personajes de K-Pop Academy

Antes de empezar cada proyecto, Lucía lee el manuscrito completo mientras toma notas sobre las descripciones físicas y la personalidad de los personajes. "Voy subrayando detalles importantes y normalmente mi cabeza ya se imagina cómo son. Lo único que hago es proyectar esa imagen en el dibujo", explicó.

Después realiza diferentes propuestas de peinados, vestuario y expresiones para que la editorial pueda elegir la opción que mejor encaja con la historia. Uno de los personajes que más trabajo le dio fue precisamente una de las protagonistas. "La chica de la trenza roja fue la más difícil porque había muchas formas de interpretar esa descripción y probamos muchísimas variantes", confesó.

Color, movimiento y mucha inspiración en el K-pop

La estética del K-pop también marca el estilo visual de la colección. Santos intenta trasladar a las ilustraciones el dinamismo y la energía propios de este género musical. "Hay mucho movimiento, mucho color y mucho brillo", resumió.

Para diferenciar el mundo de las protagonistas del universo de las criaturas oscuras, utiliza paletas completamente distintas. Mientras las guerreras aparecen con colores vivos, claros y pastel, las escenas más oscuras recurren a tonos morados, azules y negros para reforzar el contraste.

Además, explicó que uno de los mayores retos consiste en transmitir emociones. "Me centro mucho en las expresiones de los personajes e intento exagerarlas para que el lector entienda perfectamente lo que están sintiendo".

Una saga que continuará con nuevos libros

La colección no termina con los dos primeros títulos ya publicados. Lucía Santos confirmó que la saga continuará durante los próximos meses. "Seguimos con ellos. Va a haber unos seis libritos", adelantó durante la entrevista.

La ilustradora reconoce que cada volumen requiere alrededor de dos meses de trabajo, aunque asegura que el equipo ya ha cogido ritmo y lleva buena parte del proyecto bastante avanzado.

Además de la historia principal, los libros incluyen una pequeña guía sobre la cultura del K-pop. Santos, aficionada al género musical, también colaboró en esa parte del proyecto para acercar algunos de sus elementos más característicos a los lectores más jóvenes.

Con aventuras, magia, música y una estética muy reconocible para los seguidores del pop coreano, K-Pop Academy aspira a convertirse en una de las colecciones juveniles del verano y ampliar la saga con nuevas entregas durante los próximos meses.