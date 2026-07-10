Hablar de una nutricionista "antidietas" resulta contradictorio, pero así es como se define Julia Fernández-Renau. Su propuesta huye de "restricciones, culpas y frustraciones" para deshacerse del miedo constante a engordar o de la convicción de que la felicidad llegará cuando se alcance un determinado peso. Publica A la mierda la dieta (Alfaguara), una obra que no busca contar calorías, sino desterrar mitos profundamente interiorizados. "El libro es una guía perfecta para salir del bucle de hacer dietas una y otra vez", explica a Libertad Digital.

Fernández-Renau denuncia cómo expresiones cotidianas del tipo "hoy voy a pecar" o "me estoy portando bien porque he comido ensalada" dificultan una convivencia neutral con la comida. "La comida es comida", insiste. "Hay momentos para disfrutar y socializar, algo vital en una cultura como la española, y otros días en los que comes para nutrirte porque necesitas energía para trabajar".

La autora se dirige especialmente a las mujeres porque dice que son las principales víctimas de la presión estética. "La industria de las dietas factura millones y millones al año. Al final no deja de ser un negocio enorme. Han conseguido que nos culpemos nosotras mismas cuando no somos capaces de realizar la dieta, en vez de culparse ellos por hacer propuestas completamente insostenibles", comenta.

Gordo y sano

Sostiene que en nutrición hay que individualizar. Aunque las bases para sanar la relación con la comida sean las mismas, cada historia personal requiere su propio proceso. "Tenemos que entender que hay personas gordas que están sanas. La salud no se ve a simple vista". Critica abiertamente la práctica médica de despachar a pacientes con sobrepeso con una dieta estándar de 1.500 calorías, sin mirar siquiera sus analíticas o su nivel de actividad física. "Nos vendría muy bien ampliar nuestra definición de salud", comenta.

La industria de las dietas ha conseguido hacernos creer que cuando no somos capaces de seguir una dieta es porque nos falta voluntad y nos falta disciplina.

Por ello, aboga por redefinir también el concepto de comer sano y no caer en la monotonía del "pollo y ensalada". La nutricionista invita a jugar con la comida, ser flexible y permitirse, incluso, añadir salsas: "Algo tan simple como eso nos lo han restringido bastante durante toda la vida".

En A la mierda la dieta sostiene que las personas no somos "calculadoras humanas" obligadas a contrarrestar los excesos del fin de semana. "Quieres compensar porque sientes culpa, y ese es el verdadero problema. La industria de las dietas ha conseguido hacernos creer que cuando no somos capaces de seguir una dieta es porque nos falta voluntad y nos falta disciplina. Es el negocio perfecto porque siempre vas a volver a ella. Quieren que fracases".

No por "mandar a la mierda las dietas" debemos abandonarnos y comer sin control. "Para salir del bucle de las dietas, hay que hacerlo de la mano de un profesional. Si apetece mucho alimentos ultraprocesados o con más grasas, probablemente sea porque llevas mucho tiempo sin comerlos. Creo que hay que ir haciéndose amigo de los alimentos poco a poco hasta que un día que quieras comerte cinco bolsas de patatas simplemente te comas una. Está demostrado que cuando tienes una relación más sana tiendes a hacer elecciones más nutritivas. El cuerpo encuentra un poco ese balance y manda señales".

Ozempic y las redes sociales

Frente a la nueva fiebre por fármacos como Ozempic y la vuelta a la extrema delgadez, Julia Fernández-Renau se muestra escéptica y advierte de que se trata de un parche: "Es delgadez a costa de qué. Todavía no nos ha dado tiempo a ver todos sus efectos secundarios y, si no cambias nada en tu vida, probablemente recuperes el peso al dejarlo". Insiste en dejar de poner el foco en el cuerpo constantemente y mirar alrededor para "hallar bienestar".

La autora, que acumula más de cincuenta mil seguidores en Instagram, hace un llamamiento a filtrar el contenido que consumimos en redes sociales. "A mis pacientes les pregunto si han hecho limpieza en redes. Hay que tener una mirada crítica y ver cómo nos sentimos después de usar Instagram. Si seguir a alguien te genera culpa, es mejor tenerle lejos", insiste.