El Gobierno exige al Ayuntamiento de Cádiz que retire el nombre de Pemán del nuevo teatro

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, remitió una carta formal al alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), exigiéndole dar marcha atrás en su decisión de mantener el nombre de Teatro Pemán para el espacio municipal, que reabrirá tras quince años clausurado.

La petición viene precedida de una denuncia promovida por Felipe Barbosa en representación de la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz. En la misiva, firmada por el secretario de Estado Fernando Martínez López, se urge al consistorio a "revisar la decisión adoptada" y "a promover las actuaciones necesarias para adecuar la denominación del referido espacio público a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática".

El Gobierno otorgó al Ayuntamiento de Cádiz un plazo estricto de un mes para responder formalmente. En ese período, el municipio deberá "informar" a la Secretaría de Estado "de las actuaciones realizadas, de los criterios jurídicos e históricos considerados y, en su caso, de las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la Ley 20/2022".

Régimen franquista

La Secretaría de Estado sostiene que en la trayectoria del escritor José María Pemán Pemartín "concurren circunstancias relacionadas con su participación en las estructuras políticas e ideológicas del régimen franquista, su actuación en los procesos de depuración del profesorado y su actividad pública de apoyo y legitimación de la Dictadura, extremos que deben ser objeto de especial consideración a la luz de lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley".

Por este motivo, la administración central concluye que mantener este reconocimiento en un equipamiento público es ilegal. "En consecuencia, esta Secretaría de Estado considera que el mantenimiento o recuperación de una denominación honorífica dedicada a dicha figura para un equipamiento público resulta incompatible con las obligaciones establecidas por la Ley 20/2022 y con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que inspiran nuestro ordenamiento en materia de memoria democrática".

Asimismo, el documento advierte que "la persistencia de elementos o menciones contrarios a la memoria democrática puede dar lugar a las actuaciones previstas en la legislación vigente para garantizar su retirada y para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas a las administraciones públicas".

Amparo judicial

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha defendido el uso del nombre del escritor y recordó que la decisión está respaldada por una sentencia judicial dictada este mismo año. El pasado 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia que anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de diciembre de 2021 —bajo el mandato anterior de José María González, alias Kichi— mediante el cual se le había retirado a Pemán la distinción de hijo predilecto de la ciudad. Dicho fallo judicial basó la anulación en la "defectuosa motivación que había conducido a la retirada de la distinción".

Bruno García también recordó unas declaraciones realizadas en su día por Kichi, quien definió a Pemán como "uno de los mayores representantes de las letras gaditanas" y afirmó que "no es objeto de debate si se tiene que llamar así o no. Pemán es un embajador de las letras gaditanas y así tiene que seguir siendo".