Alfredo Alvar desmonta los grandes mitos sobre la vida de Cervantes

El prestigioso historiador Alfredo Alvar ha estado en Es la Mañana de Federico presentando su libro Cervantes: La verdad del hombre a través de sus documentos, editado por La Esfera de los Libros. La obra destaca por un riguroso análisis histórico sustentado en la transcripción y el análisis de documentos de la época, huyendo de las interpretaciones ficticias que a menudo han rodeado la figura del genio literario español.

En una charla con Federico Jiménez Losantos el autor explica que la investigación comenzó formalmente tras sus trabajos biográficos previos en el año 2001, y se consolidó a lo largo de décadas mediante la búsqueda y transcripción de archivos históricos. Alfredo Alvar señala que muchos de los errores y mitos sobre la vida de Miguel de Cervantes provienen de las tempranas biografías del siglo XVIII, las cuales trataban los textos de ficción del autor como si fuesen pasajes estrictamente autobiográficos, un error metodológico que todavía perdura en la cultura popular.

Uno de los puntos clave del diálogo es el cautiverio de Cervantes en Argel, un período que duró cinco años y medio. Según Alvar, este traumático episodio marcó un antes y un después en la psicología del autor, obligándolo a reconstruirse personalmente. Jiménez Losantos resalta que el escritor "se rompe" en Argel, dando paso a una personalidad dotada de un humor tolerante y humanista, muy alejado del joven soldado que combatió con las armas en la batalla de Lepanto.

Durante la entrevista, se explica cómo la decisión de Cervantes de dotar de cordura a don Quijote antes de su muerte en la segunda parte de la obra fue una estrategia para evitar nuevos plagios o continuaciones no autorizadas de su personaje. También, se desmitifican episodios célebres como el de la supuesta orden real para cortarle la mano por un duelo. Alfredo Alvar aclara que existieron al menos media docena de hombres llamados Miguel Cervantes que vivieron en la misma época, lo que generó constantes confusiones en los registros históricos. Gracias al cruce de datos y a la investigación en el Archivo Secreto Vaticano, se desmiente también que Cervantes huyera de Italia de forma deshonrosa, demostrando que en realidad gozaba de gran reputación junto al cardenal Acquaviva.

Se detalla la innovadora estructura digital del libro, que incluye un sistema de códigos QR para que los lectores puedan descargar y consultar las 900 páginas de transcripciones documentales en castellano actual, facilitando así la investigación y la lectura interactiva de las fuentes originales.

Finalmente, se analiza el legado de Cervantes en la actualidad y la preocupante pérdida del hábito de lectura del Quijote en el sistema educativo español. Alvar defiende que el clásico de la literatura universal debe enseñarse de la mano de docentes apasionados, capaces de seleccionar pasajes temáticos sobre valores universales como la libertad o el amor filial, adaptándolos para las nuevas generaciones de lectores sin necesidad de imponer la lectura íntegra y obligatoria como un castigo.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.