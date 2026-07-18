'Bastante seguro' de que Lee Child es buen escritor sin Jack Reacher

Jack Reacher, de momento, no es nadie sin Lee Child. Pero Lee Child sí puede serlo sin Jack Reacher. Eso se deduce de Bastante seguro, el nuevo volumen del autor británico publicado por Blatt & Ríos en España, y el primero que no incluye al memorable personaje que la serie de Amazon ha acabado de popularizar.

No es el primer libro de relatos cortos de Child, puesto que Sin segundo nombre está disponible desde 2024. Pero sí es el primero donde no sale el armario empotrado al que el autor ha consagrado casi toda su carrera. El formato, ya lo sabíamos de aquella, le viene de fábula al autor, cuyo lacónico estilo se refuerza en giros inesperados y crueles.

Child es tan bueno con la geografía de los hechos como lo era con Reacher. Da igual donde se ambiente la historia, en ambientes degradados o adinerados, pero siempre criminales. El autor se reserva siempre una bala en la recámara o dos para soltar en los párrafos finales, ya sea jugando con la elipsis, el narrador o la escasa o nula moralidad de sus protagonistas.

Bastante seguro, que da título al volumen, es la aparente crónica de un asesinato desde el punto de vista del amante, un obrero de la construcción que duda si frenar los malos tratos del matrimonio que le ha contratado. Aunque aquí todo se desarrolla de manera ladina, en otros Child despliega su talento con la acción, que viene sobre todo de su atención al proceso y dominio del espacio. Un funcionalismo que se sale de lo descriptivo y que en su caso incrementa la tensión una vez combinada con personajes inmorales propios del thriller contemporáneo.

Sin Reacher apenas hay héroes en la colección de historias de Bastante seguro, una nueva exhibición del lenguaje y el ritmo dentro del ámbito de las novelas policiacas populares que seguramente acabará aupando al autor, si no lo ha hecho ya, al Olimpo de escritores del género. Sus famosas frases cortas y diálogos punzantes, repletos de humor e ironía más bien oscura, rotunda y simple, pero siempre apasionante. El libro perfecto para un verano de playa o montaña, siempre con aire acondicionado.