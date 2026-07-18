La cara oculta del pasado: del sueño de Hitler a la batalla más absurda

La historia suele asociarse a fechas, reyes y grandes batallas, pero también está llena de episodios sorprendentes, personajes olvidados y curiosidades que rara vez aparecen en los libros de texto. Esa es la propuesta de Cultureando con la Historia, el nuevo libro del divulgador conocido como Cultureando, que recopila anécdotas y relatos históricos con un enfoque divulgativo.

Durante una entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el autor explicó que el proyecto nació durante la pandemia, cuando detectó que existía "un vacío en lo que se refiere a contar la historia o la cultura de una forma accesible". En su opinión, "la historia era mucho más gamberra, mucho más informal y más pasional" de lo que muchas personas imaginan.

Una forma diferente de divulgar la historia

Cultureando, que mantiene el anonimato pese a su éxito en redes sociales, asegura que intenta situar siempre el foco en el contenido y no en quien lo cuenta. "Yo no aparezco y doy todo el protagonismo a la actriz principal, que es la cultura", señaló.

Además, reconoce que gran parte de los temas que trata surgen de las preguntas de sus propios seguidores. "Pregunto mucho qué época quieren que analicemos o qué personaje les gustaría conocer", explicó.

De Lucy a Hitler: personajes vistos desde otro ángulo

El libro arranca con Lucy, el famoso Australopithecus afarensis considerado uno de los fósiles humanos más importantes jamás encontrados. El autor la presenta como el primer gran ejemplo de adaptación ante la adversidad.

"Nadie se la creyó y ella tuvo que bajar al suelo. Cuando vio que la maleza le impedía ver, tuvo que erguirse", relató durante la entrevista, utilizando esa imagen para explicar el inicio de la evolución humana.

La obra también revisa figuras históricas muy conocidas desde perspectivas poco habituales. Sobre Adolf Hitler recuerda que, antes de convertirse en dictador, "quería ser pintor y lo estuvo luchando con toda su fuerza", aunque nunca logró ingresar en la academia de arte.

Mujeres olvidadas y curiosidades históricas

Uno de los capítulos recupera la figura de Fátima al-Fihri, fundadora de la Universidad de Fez, considerada por muchos historiadores la institución universitaria en funcionamiento más antigua del mundo.

Según explicó Cultureando, recibió una importante herencia y decidió invertirla en educación. "Le salieron novios hasta debajo de las piedras para gastar esa herencia y ella dijo que no, que la iba a dedicar toda al estudio", afirmó.

El libro también reivindica a Juana I de Castilla, de quien considera que ha sido injustamente reducida al sobrenombre de la Loca. "Me parece muy reduccionista", aseguró, al recordar que fue "una reina muy culta" cuya figura merece una revisión más amplia.

Guerras absurdas, colores y anécdotas inesperadas

Entre las historias más llamativas aparece la batalla de Karánsebes, en la que soldados del Imperio austríaco acabaron enfrentándose entre sí antes de que llegaran las tropas otomanas. "Cuando llegaron los otomanos se dieron cuenta de que sus enemigos se habían matado entre ellos", resumió el autor al explicar uno de los episodios que incluye en el libro.

La obra también dedica espacio a cuestiones tan diversas como el simbolismo histórico del color verde, las serendipias que cambiaron el mundo o las costumbres de personajes como Cleopatra, siempre con el objetivo de mostrar que detrás de los grandes acontecimientos existen historias mucho menos conocidas.

Para Cultureando, la divulgación histórica debe despertar curiosidad más que obligar a memorizar datos. "La historia no es otra cosa que la vida contada desde muchos ayeres", concluyó.