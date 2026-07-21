A nadie que no se haya caído de un guindo se le pasaría por la cabeza pensar que todas las personas que nos rodean son buenas. Sin embargo, resulta desalentador —y hasta estresante— descubrir que, literalmente, vivimos en Rodeados de psicópatas. Es la tesis que sostiene el experto en comportamiento humano Thomas Erikson, que ya descodificó la estupidez humana en su superventas internacional Rodeado de idiotas. Ahora advierte en Rodeado de psicópatas (Planeta) que entre el 2 % y el 4 % de la población padece psicopatía clínica, actuando como depredadores sociales integrados en la vida cotidiana. Llevan corbata, lideran partidos políticos y, en demasiadas ocasiones, duermen en la habitación de al lado: "Puede ser tu jefe".

"Los psicópatas ni están psicóticos ni son enfermos mentales. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, no una enfermedad ni un trastorno mental. Se considera que tiene en gran medida orígenes genéticos, pero condiciones poco propicias durante la infancia y daños cerebrales precoces a veces desempeñan un papel", escribe. Ante la imposibilidad de rehabilitarlos, la única defensa posible es detectarlos a tiempo y alejarse de ellos, sostiene. Erikson ha desarrollado un método para identificarlos y protegernos de las estrategias más comunes que usan, como la culpa, la adulación excesiva, la mentira y el aislamiento. Clasifica a las personas por colores, basado en el sistema DISC del que William Moulton Marston puso las bases.

P. Dice que le fascina el comportamiento humano. Al escribir este nuevo libro, ¿ha descubierto algo que le haya sorprendido sobremanera?

R. Por desgracia, sí. Antes pensaba que los psicópatas eran Hannibal Lecter o Joseph Stalin, pero he descubierto que hay muchos psicópatas pululando en la sociedad sin que lo sepamos. Eso es lo que lo hace especialmente peligroso.

P. ¿Ha cambiado su visión de las personas?

R. Por desgracia, ha cambiado tristemente. Antes era más abierto, más ingenuo, y me he vuelto más precavido con las personas que trato porque nunca sabes qué ocultan.

P. Resulta desalentador pensar que estamos, como dice el título, "rodeados de psicópatas". ¿Son bastante más peligrosos que los idiotas de su anterior libro?

R. Idiotas no hay tantos. Utilizo el término de forma jocosa. Aquí se trata de psicópatas de verdad, y la psicopatía clínica es algo real en el mundo. En función de los expertos a los que consultes, te dirán que hay entre un 2 y un 4 % de la población mundial que es clínicamente psicopática. Eso hace la cifra escalofriante de unos 250 millones de personas en el mundo. No hay más que ver cómo va el mundo para darte cuenta de que no todas las personas están aquí con buenas intenciones.

P. ¿Este libro es una llamada de atención?

R. Sí. No para que pensemos que todos los que nos rodean son psicópatas, sino para que tengamos cierta precaución, tanto en relaciones románticas como en el trabajo o con los amigos. Hay que ser precavidos hasta conocer realmente a las personas para detectar si quieren manipularnos o sencillamente es gente desagradable. A veces son solo capullos.

Mao es un psicópata auténtico al que la Unión Soviética enseñó a manipular mejor

P. ¿Se puede vivir siempre alerta?

R. Eso sería muy estresante. Estamos rodeados de psicópatas, eso es así, pero hay que encontrar un equilibrio. No se trata de pensar que todo el mundo te quiere apuñalar por la espalda constantemente, pero sí de ser precavido.

P. ¿Un psicópata sabe que lo es?

R. No. No piensa como tú y como yo. No se preguntan: "¿Seré yo el psicópata? Madre mía, qué horror". Sencillamente, se ven como los dueños del mundo. Quieren tener las riendas de todo y, una vez que dominan el mundo, dominarte a ti también. Es como una hiena que está en la sabana y le hinca el diente a todo lo que pase por delante de ella. No se pregunta: "¿Seré una hiena? ¿Soy malvada?". Sencillamente actúa de forma natural.

Adolf Hitler era un psicópata, pero no estaba solo. Himmler también lo era. Göring seguramente lo era y Goebbels también.

P. ¿Se atraen entre ellos?

R. El ejemplo típico clásico del nazismo. Adolf Hitler era un psicópata, pero no estaba solo. Himmler también lo era. Göring seguramente también lo era y Goebbels también lo era. No se sientan todos y dicen: "Bueno, somos psicópatas, vamos a ver cómo cooperamos para hacer el mal". No hacen eso. Sencillamente, todos están intentando manipular y aplicar su propia agenda para sacar su propio beneficio. Todos creen que son los mejores en todos los contextos y en todos los ámbitos.

P. Hay psicópatas que llegan a puestos bastante altos. Cabría pensar que compensa.

R. La reflexión es brillante. Si tienes un cociente intelectual superior a la media, efectivamente llegarás muy alto si eres un psicópata. En general, son personas encantadoras que dominan el discurso y el arte de la palabra, pero también son manipuladoras, irresponsables y no son capaces de controlar sus impulsos. Son, en general, promiscuos, depredadores en lo financiero y parásitos. Suena dramático, pero el mundo está dirigido por psicópatas. De hecho, no hay más que ver el caos, el destrozo y el disparate mundial que vivimos. Son personas que no tienen ni empatía, ni remordimiento, ni culpa; que son capaces de jugar con todo y de poner todo a su servicio. Ahora bien, ¿querría yo ser un psicópata? La verdad es que no.

P. ¿Y los que no son inteligentes?

R. Esos acaban recluidos en prisión. Son los que no son capaces de hacer las cosas bien. De hecho, en las prisiones del mundo, más o menos un 25 % de la población reclusa es psicopática, así como suena.

P. En el libro desarrolla las estrategias que, comúnmente, usan los psicópatas para manipular. ¿Cuál es la más deleznable?

R. Cualquier manipulación me parece mala, inmoral, falta de ética y falta de empatía. Diría que lo peor me parece la combinación del love bombing —ese bombardeo amoroso— y le da la vuelta a las emociones para que parezca que eres tú quien provoca el conflicto. Aquí hablamos del ámbito de la pareja. En el trabajo podría ser un poco diferente, pero el proceso es más o menos el mismo: bombardeas a la persona con piropos, con adulaciones, con lo bien que lo hace y con lo buena que es, y luego, de pronto, retiras eso de golpe. Entonces dejas a la persona en la nada.

P. ¿Un psicópata lo es en todos los ámbitos? ¿O puede serlo en el trabajo pero no con la familia?

R. Eso sería más bien una persona maquiavélica. Aquí estamos hablando entonces de la Tríada Oscura, compuesta por narcisistas, psicópatas y maquiavélicos. Ahora se ha añadido un cuarto perfil a esta tríada, que serían los sádicos: las personas que disfrutan haciendo daño a los demás, ya sea física o emocionalmente.

El asunto es que el psicópata actúa por instinto y es impaciente, mientras que el maquiavélico es capaz de controlarse según la situación; juegan con el poder. A lo mejor les gusta una persona y la tratan bien, y a otra que no les cae bien intentan destruirla. Las técnicas son parecidas. La diferencia está en que los maquiavélicos mantienen el control.

Thomas Erikson, experto en comportamiento humano. | Carlos Ruiz Bk

P. ¿Cómo se estudia?

R. Cuando se hace un escáner cerebral de este tipo de personas, en concreto de los psicópatas, aparecen puntos blancos en la amígdala, que es la zona relacionada con el miedo y con la empatía. De hecho, estas personas no sienten miedo, no se asustan, y no tienen empatía ni remordimiento.

P. ¿Todos son igual de peligrosos?

R. No. El libro incluye un test. Hay psicópatas que obtienen una puntuación de 40 y otros que obtienen 21. De hecho, si hacemos ese test, todos obtenemos algún punto porque todos alguna vez no queremos responsabilizarnos de algo o alguna vez mentimos. Pero un psicópata peligroso puede causar un daño terrible a otra persona, en la familia o en la sociedad. Hay personas que se han llegado a suicidar por influencia de un psicópata, no se me ocurre nada peor que eso.

P. ¿Y si eres un líder político?

R. Si observamos la China de Mao, vemos a un psicópata auténtico al que la Unión Soviética le enseñó a manipular mejor. Con el pretexto de "somos todos iguales", mató a millones de personas. No se me ocurre nada peor que eso. A mí me parece realmente dramático y me desespera cuando muchas personas se olvidan de los efectos devastadores del comunismo. No se me ocurre nada peor ni nada más destructivo.

P. Insiste en que no son rehabilitables. ¿Naces y mueres psicópata?

R. No es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad. Por lo tanto, donde mejor están es entre rejas, en una prisión. Algunos estudios dicen que, quizá con el tiempo, a los 70 u 80 años, ya con la pérdida de energía de la ancianidad, los psicópatas pueden ser menos peligrosos, pero seguirán siéndolo toda la vida.

Esto es algo que las personas tienen que entender, sobre todo en las relaciones de pareja y en las relaciones amorosas, donde muchas veces la otra persona está convencida de que le puede cambiar o de que puede ayudarle a mejorar. No es cierto, no es posible. Es como si te empeñas en que un daltónico vea todos los colores: le puedes explicar todo lo que quieras, que él te dirá que no los ve. Jamás va a poder cambiar y por eso el consejo, básicamente el principal, es huir.