La luz del paseo marítimo de Málaga puede verse como un remanso de paz, pero no —o al menos no únicamente— para el periodista y escritor Anselmo Ramos: "Ahí están los turistas admirando el paisaje y yo pensando: aquí tiene que haber un asesinato". Tras relatar la cara más cruda de la realidad frente a la cámara, el periodista da un salto a la ficción literaria con Acordes para un crimen (RBA), un thriller internacional que conecta la Costa del Sol con el corazón de Nueva York a través de un lúgubre rompecabezas musical.

"Como periodista me ha tocado cubrir la actualidad de sucesos y he visto el mal en toda su esencia", confiesa el autor a Libertad Digital. Ese bagaje, sumado a su condición de lector del género, lo empujó a escribir una historia que arranca con la misteriosa desaparición de una periodista en prácticas en Málaga. "Me parece una ciudad maravillosa, llena de luz, pero hasta en los sitios más hermosos se puede esconder la oscuridad más absoluta. Quizás la perfección aburre; la oscuridad y el crimen siempre aportan imperfección", añade.

La joven sale a correr una noche por el paseo marítimo y se desvanece sin dejar rastro. Un punto de partida ficticio que, inevitablemente, recuerda a casos reales como los de Anabel Segura o Déborah Fernández, "una chica en Vigo cuya familia todavía no ha podido descansar en paz porque no se ha podido celebrar el juicio en una investigación llena de chapuzas".

En este sentido, Ramos cree que "el asesinato perfecto no existe". "Lo que existe es una mejor o una peor investigación. Hoy en día, con los avances tecnológicos, todo está al alcance, se puede tirar de cualquier pequeño hilo y no hay asesinato perfecto. Las primeras horas son clave; hay que asegurar las escenas. No puede ser como hemos visto en muchísimos sucesos reales, donde por el lugar del crimen pasa todo el mundo antes de que la policía asegure la investigación", concluye.

Giro internacional

Anselmo Ramos | RBA

En la novela, el misterio da un giro internacional con la aparición de un cadáver en Central Park junto a una inquietante partitura de un nocturno de Chopin, mismo fragmento encontrado en la ciudad andaluza. David Marco, un inspector de policía obsesivo, antipático y problemático, se hará cargo del caso. "Quería que tuviese parte de cliché porque, como lector, busco elementos reconocibles", admite el escritor. El autor echó mano de agenda para que "amigos policías y guardias civiles" le permitiesen dotar a la novela de "verosimilitud milimétrica para evitar errores", sobre todo al entrar en juego el FBI y la Interpol: "Una de mis obsesiones era que todo pudiera ser perfectamente verosímil: las tramas, los personajes, cómo actúan los abogados y policías, los lugares…".

Además, aprovecha la trama para deslizar una crítica a los fallos de coordinación policial: "Ha pasado en la realidad. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Rocío Wanninkhof, donde se perdió a Robert Graham precisamente por una falta de colaboración. Era un caso internacional y la Interpol mandó un fax. La policía por falta de tiempo lo ignoró y tuvo luego que salir el ministro a pedir disculpas", recuerda. A pesar de las coincidencias, "en el libro todo es ficción".

El lector podrá adentrarse en los entresijos de las redacciones de televisión, un ecosistema que Ramos conoce al detalle. "Ese mundillo televisivo lo he mamado de primer orden. Muchas situaciones las he vivido como testigo o de primera mano. Aparece también el mundo del corazón y de los programas de entretenimiento, que hay gente que los denosta. Yo mismo cuando empecé. Pero ese compromiso de seriedad o de buen periodismo no se debe ceñir solo a informativos", explica el autor. A través de la protagonista, refleja las dinámicas internas de los programas informativos y aborda el eterno debate sobre la presión mediática en la resolución de crímenes: "Muchas veces ni así se pueden resolver algunos casos, pero considero, y espero nunca verme en esa situación, que los medios de comunicación son una pieza fundamental para que los investigadores se pongan las pilas".

Chopin

Ramos añade un elemento cultural a través de Chopin. "El nocturno que aparece en la novela tiene una historia detrás brutal relacionada con un complot de asesinato. Durante la documentación, me quedé fascinado con su biografía. Chopin tenía mucho miedo a ser enterrado vivo y todavía se conserva su corazón en un frasco de coñac".

El escritor no busca realizar grandes discursos morales con Acordes para un crimen: "Esto no es alta literatura, es puro entretenimiento. Mi único objetivo es que el lector llegue a casa, esté en el metro o en la playa, abra el libro y se evada de un mundo tan estresante". Una fórmula de evasión inspirada en sus referentes, desde Los Cinco de Enid Blyton hasta Dan Brown o Mikel Santiago.