El cuento infantil que explica las cardiopatías a los más pequeños con una historia llena de color

La literatura infantil puede convertirse en una herramienta para abordar cuestiones de salud que resultan difíciles de explicar a edades tempranas. Con ese objetivo nació Cosquillas en mi corazón, un cuento escrito e ilustrado por Lucía Franco Sánchez, maestra de educación infantil, para ayudar a niños y niñas con cardiopatías congénitas a comprender su situación y hablar de ella con naturalidad.

La autora presentó el proyecto en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde explicó que la idea surgió tras una conversación con una persona cercana que trabaja como cardióloga pediátrica.

"Qué pena que mis niños y niñas cardiópatas no tengan ningún recurso para entender qué les pasa", recuerda que le comentaron. A partir de esa reflexión, y aprovechando el trabajo de fin de grado de la carrera de Magisterio, comenzó una investigación sobre las necesidades emocionales y educativas de estos menores.

Julia, una niña con 'cosquillas en el corazón'

La protagonista del cuento es Julia, una niña de cuatro años que sabe que tiene que cuidar su corazón de una manera diferente. A lo largo de la historia aparecen aspectos como las revisiones médicas, las cicatrices o las limitaciones físicas, pero también el miedo a sentirse distinta.

"A veces le da un poco de miedo que sus compañeros y compañeras no la acepten o incluso la rechacen", explica la autora. El objetivo es que otros niños puedan identificarse con ella y entender que tener una cardiopatía no impide jugar, participar y relacionarse con normalidad.

Franco asegura que los talleres realizados con menores que han pasado por cirugías cardíacas han mostrado resultados positivos. "Niños que habían tenido una cardiopatía congénita enseñaban su cicatriz y decían: 'Eso a mí también me pasa'", relata.

Un recurso para el aula y para las familias

El libro incluye una guía de lectura pensada tanto para trabajar en clase como en casa. La autora, que ejerce como maestra, quiso que el cuento pudiera integrarse en actividades educativas y servir de apoyo a familias que desconocen cómo abordar el tema.

"Es un poquito también para informar de aquellas dificultades y cómo trabajar el cuento para la gente que es desconocida completamente", explica.

La obra incorpora además orientaciones para adultos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y cuidados básicos, no para que los niños los realicen, sino para que padres, madres, docentes y cuidadores sepan cómo actuar ante una emergencia.

Investigación con familias, médicos y asociaciones

Para elaborar el cuento, la autora recopiló información a través de encuestas anónimas realizadas a familias, asociaciones, médicos y docentes. Una de las entidades participantes fue Pequeños Corazones Aragón, que puso en contacto a la autora con familias de niños con cardiopatías congénitas.

"Preguntamos a asociaciones, a familias, a médicos y a docentes. Con todo lo que recopilé fue con la creación del cuento", señala.

Las conclusiones de esa investigación apuntan a la importancia de la colaboración entre todos los entornos que rodean al menor: familia, escuela, profesionales sanitarios y grupo de amigos.

El significado de las 'cosquillas buenas'

El título del libro hace referencia a una idea optimista. "Las cosquillas buenas en el corazón son todo lo bonito, todo lo que disfruto en la vida, todo lo que me permite seguir viviendo feliz", explica la autora.

Lejos de presentar la cardiopatía desde una perspectiva exclusivamente médica, el cuento intenta transmitir que los niños pueden desarrollarse de forma plena si cuentan con apoyo y comprensión.

Ilustraciones con colores vivos y un fin solidario

Además de escribir el texto, Lucía Franco realizó todas las ilustraciones. Después de unos primeros borradores con tonos suaves, optó por una paleta más intensa, con predominio de rosas y rojos, para transmitir una visión positiva.

"No quería que se viera algo triste, sino una perspectiva más feliz", afirma. El proyecto tiene también un componente solidario: el 60 % de los beneficios se destinará a la asociación Pequeños Corazones Aragón. De momento, el cuento puede adquirirse contactando con la asociación o con la autora a través de sus perfiles de Instagram, ya que se trata de una autopublicación en fase de difusión.

Franco reconoce que esta primera experiencia le anima a seguir creando materiales educativos sobre otras enfermedades o limitaciones presentes en la etapa infantil. "Creo que hay muchísimas más dificultades en niños y niñas de educación infantil que no tienen recursos, así que aquí estamos para intentar ayudar", concluye.