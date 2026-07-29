El mayor saqueo del patrimonio español: el libro que destapa cómo Napoleón expolió España

La Guerra de la Independencia dejó una profunda huella en la historia de España, pero también provocó uno de los mayores expolios de su patrimonio artístico. Pinturas de Murillo, Velázquez o Zurbarán, esculturas, tapices y otros bienes culturales desaparecieron durante la invasión napoleónica y, más de dos siglos después, muchas de esas piezas continúan fuera del país.

Ese episodio es el eje de Los robos de Napoleón en España. Crónica del mayor saqueo del patrimonio español, el libro de Francisco García del Junco. Durante una entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, el autor explicó cómo se organizó el expolio y por qué considera que todavía queda una deuda pendiente con el patrimonio español.

"España era la úlcera sangrante de Napoleón"

Uno de los aspectos que más llama la atención del libro es el origen de una expresión que el propio emperador utilizó para referirse a la campaña española.

"No es una cosa que se inventen los españoles, sino algo que él mismo dice", señaló García del Junco al recordar que Napoleón definía España como "mi úlcera sangrante".

Según el historiador, la derrota francesa en la batalla de Bailén, en 1808, marcó un punto de inflexión. "A partir de ahí, Napoleón ya se pone malo con España. Todas las noticias de España le sentaban mal, se le abría la úlcera y se ponía de mal humor", explicó durante la entrevista.

Un saqueo planificado desde el mando francés

El autor rechaza que los robos fueran actuaciones aisladas de algunos soldados y sostiene que existió una organización perfectamente estructurada.

"Lo de Sevilla fue tan sistemático que en ninguna ciudad de Europa Napoleón pudo robar tanto", afirmó. Según explicó, el mariscal Soult llegó a la capital andaluza con inventarios donde aparecían detalladas las mejores pinturas, sus autores y el lugar exacto donde se encontraban. Solo en Sevilla, asegura, fueron robados 999 cuadros.

Madrid también sufrió un importante expolio. García del Junco dedica varios capítulos del libro a la capital por la enorme concentración de patrimonio artístico acumulado tras siglos como sede de la Monarquía Hispánica.

"Los generales se pusieron tibios"

Durante la entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana, el escritor explicó que Napoleón autorizó a sus generales a quedarse con parte del botín obtenido durante la invasión. "Napoleón daba autorización a sus generales para que saquearan las ciudades", afirmó.

Esa decisión, sostiene, hizo que muchos militares intensificaran los robos. "Cuando les dicen que una gran parte de lo que roben va a ser para ellos, los generales se ponen tibios", resumió gráficamente. Como ejemplo, recordó el caso de Córdoba, donde las propias crónicas francesas hablan de "800 carros con cuadros, enseres, muebles y bienes" transportados tras el saqueo de la ciudad.

Solo regresó una parte de las obras

Tras la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena de 1815, parte del patrimonio regresó a España, aunque solo de forma parcial. "Aproximadamente un tercio de todo lo que habían robado se pudo recuperar", explicó García del Junco.

Muchas de las obras restantes quedaron en manos de generales franceses, pasaron a sus herederos o acabaron vendiéndose en subastas internacionales. El autor lamentó que, en algunos casos, "las obras que robaron los franceses hoy las tiene que comprar el Estado español en las subastas internacionales", una situación que calificó de "barbaridad".

¿Por qué unas obras se restituyen y otras no?

El historiador también planteó una reflexión sobre la diferencia de trato entre el patrimonio saqueado por las tropas napoleónicas y el expoliado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"Si a los alemanes se les exige la devolución de todo lo que robaron, ¿por qué no se les exige a los franceses? No lo entenderé nunca", afirmó.

Con Los robos de Napoleón en España, Francisco García del Junco recupera uno de los episodios menos conocidos de la Guerra de la Independencia y reivindica la memoria de un expolio que, más de doscientos años después, sigue dejando numerosas preguntas abiertas sobre el destino del patrimonio histórico español.