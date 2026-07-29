Muere el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, coautor del 'Manual del perfecto idiota latinoamericano'

El periodista y escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, quien fue uno de los amigos más cercanos del Nobel colombiano de Literatura, Gabriel García Márquez, y colaborador de Libertad Digital, falleció este martes a los 94 años, según informó la familia al Ministerio de Cultura.

Nacido en el municipio de Toca, en el departamento de Boyacá, el 1 de enero de 1932, Mendoza desarrolló una prolífica carrera como periodista, novelista, ensayista y diplomático.

A lo largo de su trayectoria ocupó, entre otros cargos, las embajadas de Colombia en Portugal e Italia y dejó una extensa obra literaria y periodística.

"Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas", escribió en X el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas. Patricia, hermanas, familia estimada, siempre gracias — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 28, 2026

En 2021, el entonces presidente, Iván Duque (2017-2022), le impuso la Orden de Boyacá, la máxima condecoración que otorga el Estado colombiano, en reconocimiento a una trayectoria que, según afirmó en ese momento, llevó "el nombre de Colombia en alto" tanto en el ámbito diplomático como en el cultural.

"Estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina. Y por eso, como presidente de la República, me complace, me honra entregarle esta merecida distinción de la Orden de Boyacá", expresó entonces Duque.

Obra literaria

Entre sus obras más reconocidas figura El olor de la guayaba, un libro de conversaciones escrito junto a García Márquez, que se convirtió en una referencia para conocer la vida y el proceso creativo del nobel colombiano.

También publicó las novelas Años de fuga, galardonada en 1979 con el Premio Plaza y Janés; Cinco días en la isla (1997), y Entre dos aguas (2010).

Mendoza fue además coautor, junto al cubano Carlos Alberto Montaner y al peruano Álvaro Vargas Llosa, del Manual del perfecto idiota latinoamericano, un ensayo satírico publicado en 1996, que fue prologado por el nobel peruano Mario Vargas Llosa, en el que los autores analizan críticamente la historia política, económica e intelectual de América Latina desde una perspectiva liberal.