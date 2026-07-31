Lo que tu dolor de barriga te está intentando decir

Los problemas digestivos afectan a muchas personas, pero en muchas ocasiones permanecen invisibles durante años. Hinchazón, dolor abdominal, cambios en el tránsito intestinal o malestar después de comer pueden ser señales a las que no siempre se presta atención. Andrea Valls conoce bien esta realidad: tras convivir desde niña con diferentes desequilibrios digestivos, decidió contar su experiencia en el libro ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? Cómo sobreviví a mis problemas digestivos y cómo tú también puedes hacerlo.

En la entrevista, Valls explicó que su historia comenzó en la infancia, aunque fue durante la adolescencia cuando sus síntomas se agravaron y empezaron a recibir diferentes diagnósticos. "Cualquier persona de carne y hueso puede estar a lo largo de su vida con algún desequilibrio a nivel digestivo", aseguró la autora, que decidió compartir su proceso en redes sociales para acompañar a otras personas que estuvieran pasando por una situación similar.

Problemas digestivos que van más allá del dolor físico

Andrea Valls explicó que una de las grandes dificultades de estos problemas es que no solo afectan físicamente, sino también emocionalmente. La incertidumbre, la preocupación constante o el miedo a que vuelva a ocurrir un episodio pueden acabar condicionando la vida diaria.

"Son problemas muy invisibles", señaló. Por este motivo, creó también un proyecto de salud digestiva integrativa en el que trabajan médicos especialistas, nutricionistas y psicólogos clínicos para abordar al paciente desde diferentes perspectivas.

Según explicó, los problemas digestivos no siempre tienen una única causa. En ocasiones pueden estar relacionados con factores como la alimentación, el estrés, los hábitos adquiridos o incluso el equilibrio de la microbiota intestinal.

No normalizar síntomas como la hinchazón o el malestar

Uno de los mensajes principales del libro es la importancia de escuchar al cuerpo y no asumir como normales determinadas molestias. "Es muy importante escuchar el cuerpo y no normalizar ningún síntoma", explicó Valls. Según la autora, incluso una simple hinchazón puede ser una señal que indique que algo no está funcionando correctamente.

La experta recordó que algunos desequilibrios, como el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO), pueden detectarse y tratarse de forma más sencilla si se abordan desde el principio. "Tu cuerpo te está avisando de algo. Hemos venido a vivir con bienestar, con energía y sin dolor", afirmó.

La relación entre digestión y salud mental

Otro de los aspectos que aborda el libro es cómo los problemas digestivos pueden generar miedo y conductas de evitación. Muchas personas comienzan a limitar alimentos, viajes o actividades por temor a encontrarse mal.

"Cuando hemos vivido una experiencia como un peligro, el cuerpo se queda como en forma de trauma", explicó Valls.

Según la autora, evitar situaciones puede proporcionar tranquilidad a corto plazo, pero a largo plazo puede limitar mucho la calidad de vida. Por eso considera importante trabajar también la parte psicológica y contar con acompañamiento profesional cuando sea necesario.

Recuperar el bienestar es posible

Aunque algunos problemas digestivos pueden acompañar a una persona durante años, Andrea Valls quiso lanzar un mensaje de esperanza. "Se puede volver a vivir con bienestar", afirmó. Incluso en patologías crónicas, explica, es posible aprender a cuidar el cuerpo y mejorar la calidad de vida mediante hábitos adecuados y un enfoque personalizado.

Para la autora, el cuerpo no debe verse como un enemigo, sino como un sistema que envía señales. "El cuerpo no va mal, es capaz de avisarnos frente a un desequilibrio", explicó.

Un libro para entender el cuerpo y mejorar los hábitos

¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? combina teoría y ejercicios prácticos para ayudar a las personas a comprender mejor sus síntomas digestivos y adoptar hábitos más saludables.

La autora destaca que no está dirigido únicamente a quienes ya tienen un diagnóstico, sino también a quienes quieren prevenir problemas futuros o entender mejor a alguien cercano que esté pasando por dificultades digestivas.

"Son bases que incluso en el colegio se podrían enseñar", explicó Valls, que apuesta por recuperar conocimientos sencillos relacionados con la alimentación, el descanso, el estrés y la conexión con el propio cuerpo.