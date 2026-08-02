Platón, Cicerón, Melville: los grandes sí tienen quien les edite

En un panorama editorial cada vez más concentrado resulta difícil encontrar una apuesta independiente como Rosamerón, un nombre que quiere evocar tanto el misterio de la rosa como a la literatura, a la vez clásica e insurgente, del Decamerón. Evocación epicúrea de la literatura, tanto de ficción como de no ficción, en la editorial, creada durante las reuniones de un grupo de amigos en un bar –qué mejor lugar para parir aventuras librescas que entre vinos y cafés– consideran que el placer de la lectura no está reñido, al revés, con la profundidad y la complejidad del pensamiento.

Dos de sus últimas propuestas, desde orillas opuestas, plantean una misma inquietud de fondo, a saber, cómo encontrar un sentido cuando las certezas se desmoronan. Forman una suerte de díptico involuntario Cómo pensar con Platón y hablar con Cicerón –una introducción dual al pensamiento clásico por parte del filósofo y psiquiatra Neel Burton (de quien también han publicado La banda de los tres, dedicado a Platón, Aristóteles y Sócrates)– y Los nuevos Bartleby, una edición del Bartleby, el escribiente de Herman Melville, uno de esos clásicos que no solo son excelentes sino imprescindibles. Este último viene acompañado de un incisivo y lúcido ensayo de Daniel Gascón sobre la fatiga contemporánea, a medio camino entre el cansancio y la resignación. Si el ensayo sobre los pensadores grecorromanos nos invita a un viaje de ida hacia los cimientos de nuestra cultura, el segundo nos confronta con un billete de vuelta a la oficina, al moderno coworking y a la ansiedad del siglo XXI.

Cómo pensar con Platón y hablar con Cicerón se presenta como una herramienta doble, casi un tratado de resistencia intelectual a años luz de la sofistería habitual en los manuales de autoayuda. La primera parte, dedicada a Platón, no es una mera exposición de la teoría de las Ideas, sino una invitación a adoptar su método, de la mayéutica a la dialéctica, como una indagación constante como forma de vida. Nos recuerda que pensar, en el sentido platónico, es un acto intempestivo que nos obliga a salir de la caverna de lo obvio. Frente al ruido y la inmediatez, el libro reivindica la lentitud del concepto, el valor de la pregunta por la justicia, la belleza o la verdad.

La segunda parte, consagrada a Cicerón, es su contrapeso perfecto. Si Platón nos enseña a pensar, Cicerón nos enseña a comunicar, pero no se trata aquí de retórica vacía, sino de la palabra como herramienta política, como puente hacia el otro en el espacio público. El orador romano –testigo del colapso de la República y que acabó con su cabeza y manos cortadas expuestas en el Senado–, defendió que el discurso es el último baluarte contra el caos. Leer a Cicerón hoy es redescubrir la importancia del diálogo razonado, la argumentación y el humanismo cívico en una esfera pública dominada por el grito y la simplificación. El libro, en su conjunto, funciona así como un gimnasio para la mente y el espíritu, un recordatorio de que, antes de intentar cambiar el mundo, debemos aprender a pensarlo y a nombrarlo.

Si el volumen clásico de Rosamerón nos interpela como una radiación surgida del fondo de los siglos, el ensayo de Daniel Gascón, Los nuevos Bartleby, hurga en la herida del presente. Partiendo del célebre relato de Herman Melville, Gascón traza un mapa del malestar contemporáneo con una prosa clara para un pensamiento denso y lleno de referentes que van de la filosofía a la crónica de oficina. El libro, que incluye una nueva traducción del cuento original, no es un estudio literario al uso. La figura de Bartleby, ese escribiente que "preferiría no hacerlo", se convierte en un vehículo para analizar la "Gran Renuncia", ese burnout ("estar quemado") que cifra la contemporánea apatía juvenil y la alienación en la era del teletrabajo y la inteligencia artificial. Gascón diagnostica una epidemia de fatiga colectiva que no es solo física, sino existencial. Ante las promesas cuestionadas de movilidad social y los "ridículos rituales del trabajo en equipo", la resistencia pasiva del personaje de Melville resurge como una alternativa de rebelión, un "no" educado, inmóvil pero inquebrantable, que desarma los mecanismos de la alienación y la falsa productividad del trabajo por el trabajo, por muy ineficiente que sea (su hermano siamés pero en sentido contrario sería el furioso y enloquecido iconoclasta protagonista de La conjura de los necios).

Leídos en paralelo, estos dos libros de Rosamerón adquieren una complementariedad inspiradora. El ciudadano que Cicerón soñaba formar, dueño de una palabra elocuente y comprometida con la República, parece haber mutado en el oficinista silencioso de Melville que Gascón retrata. El ágora donde Platón ejercía la filosofía se ha convertido en un espacio laboral hostil y sin sentido. Y, sin embargo, ambos diagnósticos comparten una pulsión por la búsqueda de dignidad.

Cómo pensar con Platón y hablar con Cicerón ofrece las herramientas para construir un sujeto fuerte, capaz de discernir y argumentar. Los nuevos Bartleby describe el mundo kafkiano, enseñoreado por pigmeos del espíritu, en el que semejante sujeto se va a encontrar. Juntos, plantean una de las preguntas más relevantes hoy día: ¿puede la filosofía antigua ayudarnos a sobrellevar o incluso a revertir el cansancio moderno? ¿O acaso la lucidez estoica (o epicúrea para los que sabemos disfrutar de un buen banquete platónico) que nos proponen los clásicos es, hoy por hoy, el primer paso para convertirnos, también nosotros, en escribientes que preferirían no hacerlo pero que acaban sometidos a la amenaza burocrática? La editorial Rosamerón, con esta doble apuesta, nos da tanto el diagnóstico como el antiquísimo y siempre nuevo remedio: la cultura como forma de resistencia.