J.K Rowling desarma los argumentos de los trans "woke" tras un indignante vídeo

La cruzada de la escritora J.K. Rowling contra la imposición de las normas woke sobre los trans continúa. La creadora de Harry Potter, apartada en los medios de su propia creación y criticada abiertamente por el reparto de las películas, ha aprovechado un violento vídeo para enumerar una a una las contradicciones de la disputa trans que ha acaparado tanta atención en Reino Unido.

"Si no crees que es una mujer, eres transfóbico. Cuando afirmó ser una mujer, se convirtió en una mujer. Ahora pertenece a los vestuarios femeninos, baños, salas de hospital, celdas de prisión y centros de apoyo a víctimas de violación", escribe en X tras un vídeo en el que un trans defiende con agresividad su posición.

"Si intentas diferenciarlo de una mujer trans que parece más convincente como mujer, estás promoviendo normas de belleza patriarcales. Si admites que ves a un hombre agresivo y posiblemente desequilibrado en este vídeo, estás diciendo que todas las personas trans son depredadores mentalmente enfermos. Si te niegas a dejarlo entrar en espacios solo para mujeres, estás eliminando su derecho a existir".

If you don't think he's a woman, you're transphobic. When he claimed to be a woman, he became a woman. He now belongs in women's changing rooms, bathrooms, hospital wards, prison cells and rape support centres. If you try and differentiate between him and a trans woman who looks… pic.twitter.com/FIqSwDDSmo — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2026

El escrito de Rowling continúa para no dejar caso sin cubrir: "Si sugieres que podría usar cómodamente las instalaciones masculinas, en secreto quieres que lo agredan. Si te niegas a llamarlo 'ella', eres culpable de una crueldad imperdonable. Si eres una mujer que no querría compartir un vestuario con él, o un hombre que no querría que tu hija, hermana o madre se desnude cerca de él, perteneces a la extrema derecha. Si señalas que no hay una diferencia objetiva entre su afirmación de ser una mujer y la de cualquier otro macho biológico que reclama una identidad trans, eres demasiado estúpido para entender los argumentos circulares que explican por qué él no es realmente trans mientras que otros hombres que dicen ser mujeres sí lo son de verdad".

Rowling, que ha apoyado los fallos judiciales que limitan la definición de mujer, asegura que "si eres recto, debes argumentar que la identidad autodeclarada de este hombre prevalece sobre cualquier consideración de la seguridad y los derechos de las mujeres. Para ser piadoso, debes aceptar que es tan 'válido' como cualquier otra mujer trans, porque las personas son quienes dicen ser. No importa lo que te digan tus ojos, oídos y sentido común, si no quieres terminar del lado equivocado de la historia, debes fingir creer que este hombre enfadado e intimidante es en realidad una mujer vulnerable y oprimida".