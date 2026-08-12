Madrid licita por 2,9 millones las obras para convertir la casa de Aleixandre en Casa de la Poesía

La Comunidad de Madrid ha licitado por 2,9 millones de euros las obras de rehabilitación que convertirán Velintonia, el hogar en la capital del premio nobel Vicente Aleixandre, en la Casa de la Poesía. La vivienda se adaptará a las nuevas necesidades, dotándola de nuevos espacios de uso cultural.

Igualmente, se ha diseñado un proyecto de paisajismo y jardinería para recuperar y conservar el jardín y el cedro libanés que hay en la parcela, así como otro arqueopaleontológico, obligatorio por encontrarse en zona arqueológica. Ambos ya están redactados para ejecutarse al mismo tiempo que la obra de rehabilitación y musealización.

Los trabajos comenzarán en el último trimestre del año y mantendrán el criterio de conservación y restauración de los elementos arquitectónicos existentes. Por ello, se tratará de recuperar en la medida de lo posible todos los suelos originales de 1927, año en que se construyó la casa, manteniendo la disposición de la vivienda tras la reforma de los años 40.

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La planta baja será el espacio de mínima intervención y mayor preservación en cuanto a la distribución de estancias y acabados. Podrá incorporar pequeñas estaciones museográficas con comparativas del estado de la casa previo a la remodelación, o incluso fotografías y escenas de la época en la que residía el escritor.

La nueva entrada del público se realizará desde el semisótano, por la calle del Atajo.

Recuperar el espíritu literario

El objetivo de estos trabajos, licitados a través de Planifica Madrid, es "recuperar el espíritu literario y de encuentro que caracterizó el hogar del premio nobel de Literatura", según explica la Comunidad en un comunicado.

El Gobierno regional adquirió el inmueble el año pasado en subasta pública por 3,1 millones de euros y la protegió como Bien de Interés Cultural (BIC).