La psicóloga que receta cuadros y novelas como terapia

El cine, la pintura y la literatura pueden convertirse en herramientas para comprender mejor nuestras emociones, nuestra identidad y la forma en la que afrontamos determinadas experiencias. Esa es la propuesta de Terapia cultural, el libro de la psicóloga Verónica Sarria Hidalgo, que plantea un recorrido por distintas obras culturales para utilizarlas como punto de partida para el autoconocimiento.

La autora defiende que construir un mundo interior rico y lleno de referencias permite afrontar mejor un entorno cada vez más cambiante y marcado por el consumo constante de contenidos breves. "Tener una vida interior bien amueblada, de buenas referencias, de la cultura nos hace menos vulnerables", explica.

Sobre esta idea habló Sarria Hidalgo en El Rincón de Lectura de Es la Mañana de Fin de Semana, donde explicó cómo las películas, los cuadros y los libros pueden funcionar como espejos en los que reconocernos y como referencias para reflexionar sobre lo que nos ocurre.

La difícil pregunta de '¿quién soy?'

Una de las cuestiones centrales de Terapia cultural es precisamente la identidad. La psicóloga asegura que es una de las primeras preguntas que plantea a sus pacientes y que, con frecuencia, provoca desconcierto.

"Muchos se quedan como paralizados ante esta pregunta y me responden su título profesional: 'Soy psicólogo, soy médico, soy madre'", señala. Sin embargo, para la autora, la identidad va mucho más allá de los papeles que desempeñamos.

La identidad no es algo estático, sino que cambia con el tiempo. "Yo no soy la misma que era hace 10, 15 años, vamos cambiando", explica. Por eso propone entenderla como una película en la que cada persona puede participar como autora: "Yo puedo, como autor de mi propia película, de mi propio libro, ir narrando quién soy y en quién me quiero convertir".

En este proceso, las obras culturales pueden funcionar como espejos para comprendernos y como referencias para construir nuestra propia historia.

Una "prescripción cultural" para cada experiencia

El libro plantea una propuesta concreta: asociar determinadas experiencias personales con una película, una pintura y un libro que puedan ayudar a reflexionar sobre ellas.

La propia autora lo define como una especie de "prescripción cultural". Si una persona tiene dificultades relacionadas con la identidad, la autoestima o las relaciones, puede encontrar distintas referencias artísticas que le permitan acercarse a esas cuestiones desde otra perspectiva.

Para la identidad, por ejemplo, recomienda La princesita, de Alfonso Cuarón. Para la autoestima propone la pintura La clase de danza. Y en el caso de la ansiedad, apuesta por cualquier manifestación cultural capaz de devolvernos al presente.

El arte frente a la ansiedad

La ansiedad se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta psicológica. Para Sarria Hidalgo, una de las claves está precisamente en romper con esa atención fragmentada y recuperar la capacidad de contemplar.

"La ansiedad es eso, vivir hacia el futuro", explica. Por eso considera beneficioso acudir a un museo, escuchar música o sumergirse en una buena novela.

"Una buena novela ayuda mucho a salir de la ansiedad de redes sociales, de la atención de 10 segundos por vídeo", afirma. También destaca los beneficios de la creación artística: pintar, escribir o hacer mandalas pueden convertirse en actividades que favorezcan ese estado contemplativo.

La propuesta no se limita al consumo de cultura. Crear también puede ser una forma de terapia cultural, especialmente cuando se convierte en un espacio de concentración y conexión con el presente.

Cine y literatura para aprender a reconocer la gratitud

Para trabajar la gratitud, la psicóloga recomienda una película especialmente vinculada a la memoria y a las personas que dejan huella: Cinema Paradiso.

La cinta muestra, según explica, cómo su protagonista recuerda a quienes fueron importantes en su vida y contribuyeron a convertirle en quien es. "Es una gratitud retrospectiva", resume.

Sarria Hidalgo también recomienda Las gratitudes, de Delphine de Vigan, una novela centrada en el cuidado y la relación de gratitud entre dos generaciones.

El amor a través de "El beso" de Klimt

La pintura también ocupa un lugar destacado en la propuesta de la psicóloga. Para hablar del amor, elige El beso de Gustav Klimt, una de sus obras favoritas.

La autora interpreta el cuadro como una representación de las distintas dimensiones de una relación: "Hay una entrega y una fusión", pero al mismo tiempo cada personaje mantiene su propia identidad.

En la obra encuentra también un elemento fundamental: la vulnerabilidad. Los personajes aparecen al borde de un abismo, una imagen que Sarria Hidalgo relaciona con el riesgo que implica entregarse al amor.

Don Quijote y las dos caras de la felicidad

La literatura de Cervantes aparece vinculada a otro de los grandes temas del libro: la búsqueda de la felicidad.

Para Sarria Hidalgo, Don Quijote y Sancho Panza representan dos formas diferentes de entenderla. Don Quijote encarna una visión más idealista, vinculada a los ideales y al camino recorrido, mientras que Sancho representa una felicidad más terrenal, relacionada con los placeres cotidianos, la comida y el descanso.

La autora considera que ambas dimensiones son importantes. "La felicidad no es solo la parte romántica e idealista", explica.

¿Cómo empezar a leer "Terapia Cultural"?

Ante la posibilidad de que un lector llegue al libro en medio de una crisis o buscando respuestas concretas, Sarria Hidalgo propone no leerlo necesariamente de principio a fin. "Que busque cuáles son los temas que más le llaman la atención, si es el perdón, si son las relaciones de pareja, si es la ansiedad, si es autoestima", recomienda.

A partir de ahí, el lector puede escoger el capítulo correspondiente y acudir a las referencias culturales propuestas: una película, una pintura y un libro.

Terapia cultural, de Verónica Sarria Hidalgo y editado por Ciudadela, plantea así un recorrido por distintas obras de la cultura para utilizarlas como herramientas de reflexión. Una propuesta que parte de una pregunta aparentemente sencilla, pero difícil de responder: quiénes somos y en quién queremos convertirnos.