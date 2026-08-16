El divertido cuento del sapo miope para enseñar a los niños el valor de la empatía

La literatura infantil tiene la capacidad de abordar cuestiones cotidianas desde la imaginación y el humor. Eso es precisamente lo que propone Estelle Talavera Baudet con El sapo César no ve ni torta, un libro publicado por la editorial Bruño que ha presentado en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

La autora explicó que el personaje surgió de forma espontánea: un pequeño sapo con una fuerte miopía que debe aprender a desenvolverse en un mundo que no ve con claridad. "Me vino el sapito, que no veía ni torta, y cómo se las tenía que ingeniar para seguir adelante mientras sus amigos intentaban ayudarle", señaló.

Mucho más que unas gafas

Aunque el libro parte de una situación muy reconocible para muchos niños —la necesidad de llevar gafas por primera vez—, Talavera insiste en que el mensaje principal va más allá. "El objetivo era que empaticemos con quien tenemos delante", afirmó durante la entrevista.

A lo largo de la historia, César se confunde constantemente: se acerca a quien no debe, se equivoca de lugar o interpreta mal lo que ocurre a su alrededor. Todo ello genera situaciones divertidas, pero también permite a los pequeños lectores comprender las dificultades que puede tener otra persona.

El humor como puerta de entrada

La autora subrayó además que el humor es una herramienta fundamental en la literatura infantil. "Tiene que enganchar con el universo de los niños", explicó. Por eso, asegura que cada palabra está medida para que la narración funcione y conecte con los lectores más pequeños.

El cuento también aborda cómo han cambiado las relaciones entre los niños respecto a elementos como las gafas o los aparatos dentales. Según Talavera, hoy existe una mayor normalización, en parte porque cada vez son más habituales. "Las gafas ya no son tanto motivo de burla porque cada vez hay más niños que las llevan", apuntó.