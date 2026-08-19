La 'explicación' de David Uclés sobre el terremoto de Granada: "La tierra tiembla porque Lorca yace todavía dentro"

El escritor andaluz David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 con la novela La ciudad de las luces muertas, nos tiene acostumbrados a pontificar sobre temas de los que carece del más mínimo conocimiento y solvencia.

Sin miedo a hacer el ridículo, lo mismo habla sobre historia, las mujeres en el franquismo o la sexualidad de Franco.

Muy sonado fue el desplante que dio el pasado enero, retirándose de un acto coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra titulado 1936. La guerra que todos perdimos. El motivo de la espantá de última hora es que en el acto participaban José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Y es que Uclés, además de falta de conocimiento y solvencia, ha demostrado que es un sectario incapaz de confrontar sus ideas con las de otros que piensan de forma distinta.

Ayer le tocó hablar de terremotos, y más concretamente de los que se están sucediendo en Granada. Ayer se cumplían también los 90 años del fusilamiento de Federico García Lorca en el camino que va de las localidades de Víznar y Alfacar, en Granada. Y mientras los científicos tratan de explicar la sucesión de temblores en la provincia andaluza, David Uclés ha preferido tomarse una licencia poética y explicar los terremotos relacionándolos con el asesinato de Lorca y el hecho de que no se haya encontrado su cuerpo.

El escritor ha publicado un comentario en su cuenta de Instagram en el que dice que "el terremoto de hoy de Graná no fue casualidad. La tierra tiene memoria y sin entierro se siente escarbá. No habrá cuerpo, pero hay memoria. Y mucha".

Uclés comparte, además, una imagen y unos versos que han sido muy celebrados por sus seguidores: "En Granada la tierra no tiembla un dieciocho de agosto sin más. Lo hace porque Lorca yace todavía adentro y no se le encuentra".