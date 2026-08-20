Los secretos de la tabla periódica: científicos, fraudes y elementos que tardaron décadas en aparecer

La tabla periódica es mucho más que una clasificación de elementos químicos. Su historia está marcada por descubrimientos, teorías, avances tecnológicos y científicos que llegaron a predecir la existencia de elementos que todavía no habían sido encontrados. Héctor García, doctor en Química y autor de "Historia de la tabla periódica", editado por Pinolia, repasó este recorrido en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

Mendeléyev y los huecos de la tabla

Aunque algunos elementos como el hierro, el oro o la plata se conocen desde la Antigüedad, los primeros intentos de ordenar los elementos según sus propiedades llegaron en el siglo XIX. Para García, el origen de la tabla periódica actual se encuentra en 1868-1869, con Dmitri Mendeléyev como figura central.

El científico ruso observó que las propiedades de los elementos se repetían siguiendo determinados patrones y utilizó esa periodicidad para establecer una clasificación. Pero hizo algo especialmente relevante: dejó espacios vacíos allí donde consideraba que debía existir un elemento todavía desconocido.

"Lo que es más importante incluso es dejar huecos donde colocar elementos que en el futuro serán descubiertos", explica García. La predicción no quedó en una simple hipótesis. Algunos de los elementos que posteriormente fueron encontrados encajaban en aquellos espacios y presentaban propiedades próximas a las que Mendeléyev había anticipado.

Antes de llegar a esa organización hubo otras propuestas. John Newlands comparó la repetición de las propiedades de los elementos con las octavas musicales, mientras que Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois ideó una disposición en forma de hélice.

Finalmente, la propuesta de Mendeléyev permitió encontrar una estructura en la que las propiedades químicas tenían una relación con la posición de cada elemento.

Una tabla construida gracias a nuevos descubrimientos

El libro de Héctor García no sigue únicamente el orden de las casillas de la tabla, sino el de los avances que hicieron posible descubrir nuevos elementos.

Uno de ellos fue la electricidad. El desarrollo de la electrólisis permitió separar sustancias y detectar elementos que hasta entonces no se habían identificado. Más tarde, el conocimiento de las reacciones nucleares abrió otra vía para ampliar la tabla. "La electricidad. Cuando se descubre la electricidad hay procesos llamados electrólisis que nos permiten romper sustancias químicas y descubrir elementos", explica el químico.

La mineralogía también tuvo un papel destacado. García recuerda el caso de Ytterby, una localidad de Suecia donde una mina proporcionó varios elementos que fueron identificados al analizar los minerales extraídos.

"Han aparecido muchos elementos detrás que estaban ahí como esperando a que alguien rascara justo esa casilla y que salieran", señala.

La radioactividad aportó otra vía de descubrimiento. Los elementos pesados y sus procesos de desintegración permitieron identificar sustancias que no podían haberse encontrado mediante los métodos utilizados anteriormente.

Los elementos que permanecieron ocultos

Algunos elementos fueron especialmente difíciles de detectar precisamente por sus propiedades. Es el caso de los gases nobles, cuya baja reactividad química hizo que permanecieran ocultos durante mucho tiempo.

El helio protagoniza una de las historias que recoge el libro. Fue identificado inicialmente en el Sol durante un eclipse, cuando el científico Pierre Janssen observó mediante un espectrómetro unas líneas de emisión que no correspondían a ningún elemento conocido.

"Él empezó a intuir que ahí, en el Sol, podría haber algún elemento, y lo llamó helio, por el dios del sol", relata García.

Algo parecido ocurrió con el argón. Los científicos habían estudiado el aire y conocían sus principales componentes, pero detectaron una pequeña diferencia entre el aire natural y el aire obtenido artificialmente. "Ese algo eran gases nobles, principalmente argón", explica el autor.

La dificultad estaba en que estos elementos apenas reaccionan con otras sustancias. García los denomina en su libro "inquilinos silenciosos" porque podían estar presentes sin participar prácticamente en las reacciones que utilizaban los químicos para identificarlos.

De la alquimia a la química

La historia de la tabla periódica también refleja la evolución de la química. El ser humano comenzó a controlar procesos químicos con el fuego, pero el estudio sistemático de estas transformaciones llegó mucho después.

La alquimia fue una etapa relevante en ese camino. Sus principales objetivos, como obtener oro a partir de otros metales o encontrar la piedra filosofal, no se cumplieron, pero dejó procedimientos y herramientas que posteriormente fueron aprovechados por la química.

"Muchos de los procesos de la destilación, el fraccionamiento o de artilugios de laboratorio, alambiques y cosas así, se los debemos a la alquimia", explica García.

El cambio hacia una disciplina más sistemática llegó con científicos como Antoine Lavoisier, considerado uno de los padres de la química moderna.

García también aborda los errores y fraudes científicos. A su juicio, una de las características del método científico es precisamente la posibilidad de comprobar y corregir los resultados publicados. "Lo bueno que tiene es que la ciencia se autocorrige", afirma.

El caso del elemento 118 aparece en el libro como ejemplo. Uno de los científicos que se atribuyó su descubrimiento había falseado datos y otros grupos no pudieron reproducir sus resultados.

¿Hay más elementos por descubrir?

La tabla periódica cuenta actualmente con 118 elementos, pero todavía existe la posibilidad teórica de ampliar esa cifra. Los elementos más pesados son muy inestables y algunos pueden existir durante periodos extremadamente breves.

"Cuanto más pesados son más inestables", señala García, que considera complicado encontrar elementos posteriores al 118 que tengan suficiente estabilidad.

Existe, no obstante, la denominada "isla de estabilidad", una hipótesis según la cual determinadas combinaciones de protones y neutrones podrían producir núcleos más estables.

"Quizá en alguna isla de estabilidad más allá del 118 pueda existir alguno", explica el autor, aunque añade que sería "muy complicado" encontrarlos.

La historia de la tabla periódica, por tanto, no se limita a conocer qué elemento ocupa cada casilla. También cuenta cómo la química fue construyendo ese mapa a medida que nuevos métodos permitían encontrar aquello que durante años había permanecido oculto.