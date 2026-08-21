En un rincón olvidado del estado mexicano de Chihuahua, Diego y Elena han crecido juntos y viven su amor como un destino ya prescrito, pero un acto de violencia brutal - del que el joven es testigo sin poder impedirlo - destruye cualquier futuro. Elena, sintiéndose con la inocencia usurpada y siendo "la sombra de sí misma", huye a Ciudad Juárez, una ciudad devorada por el crimen y la desesperanza. Piensa que en el caos de una ciudad sin ley nadie se fijará en ella. Diego va tras sus pasos movido por la culpa. La búsqueda de redención le lleva por caminos nunca antes explorados, adentrándose en el infierno de los carteles.

Yasmina Khadra (Kenadsa, 1955), seudónimo femenino del escritor argelino Mohammed Moulessehoul, se distancia por primera vez en su carrera de Oriente Próximo y se adentra en la realidad del narcotráfico en México. Amor sicario (Alianza Editorial) es su regreso a la novela negra, inspirada en hechos reales para explorar la violencia, la dignidad y el amor en forma de necesidad vital. Configura una historia en la que el mal más visceral y la bondad más ingenua pisan la misma tierra.

El estilo de Khadra es directo y cortante. Sus frases, revestidas de crueldad y exentas de ornamentos, describen escenas muy violentas que no caen en el morbo injustificado.

Los colmillos del perro desgarraban la carne y los huesos con una espantosa ferocidad. El torturado aullaba una y otra vez. Sus gritos me expulsaron fuera y corrí a vomitar. (Pág. 77)

El autor traslada al lector hasta una ciudad asediada por la corrupción y el crimen organizado en la que todo vale. Haber combatido en primera línea contra el terrorismo en Argelia, siendo militar, lo dota de un conocimiento en primera persona sobre la rabia y el miedo. Juárez es un lugar carcomido, nadie sale ileso de sus calles. El ciudadano vive en un estado de indefensión en el que las instituciones resultan irrelevantes.

Cuando la fatalidad alcanzaba al elegido, se le lloraba un rato, se prometía venganza, a veces esta se cumplía, otras se moría por haberla pregonado, y cada cual retomaba el curso de su destino donde lo dejó, con el sentimiento de haberse por esta vez librado de un sortilegio y de que solo era una cuestión de tiempo. (Pág. 128)

Pero frente a toda esta desesperanza se alza Diego encarnando la fidelidad y el amor como único camino posible. El joven no desfallece y se abre paso entre drogas, burdeles clandestinos y un colorido abanico de bajezas varias, explorando los límites de la naturaleza humana.

A lo largo de su carrera literaria, Khadra ha recibido el premio de la Academia Francesa en 2011 por el conjunto de su obra, el Grand Prix de Littérature Henri-Gal y el Premio Pepe Carvalho 2025. Decidió esconderse bajo seudónimo femenino para homenajear la valentía de las mujeres argelinas frente al auge del integrismo religioso. Destapó su identidad en el 2000, tras abandonar las fuerzas armadas y exiliarse en Francia.

Yasmina Khadra. Amor sicario. Alianza Voces ISBN 979-13-7009-232-0. Páginas 264