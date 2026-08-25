El fascinante hallazgo del diario de Parker: así era el turismo de élite en la España del XIX

En el archivo de un historiador local del norte del estado de Nueva York, entre legajos y carpetas olvidadas, apareció un scrapbook con anotaciones sobre ciudades españolas, tickets de monumentos y hasta hojas de árboles de la península. Era como un cuaderno de bitácora que funciona como diario, álbum fotográfico y archivo botánico. Estaba firmado por Anna Parker Dixwell, una pintora estadounidense que recorrió España en 1880. Las investigadoras Cristina Morales Segura y Cristina Doménech descubrieron su valía al instante y lo han compartido con los lectores en una edición "casi facsímil" a la que han titulado Viajeras bostonianas (Siruela).

Anna Parker Dixwell (1847–1885) pertenecía a una familia acomodada de Massachusetts que le financió una educación artística de alto nivel y diversos viajes por Europa. En el otoño de 1880, en compañía de un grupo de amigas artistas, recorrió con gran curiosidad el Levante, Andalucía, Toledo, Madrid y Burgos. Este viaje quedó inmortalizado en ese "álbum de recortes" convertido en el reflejo de una gran admiración por los monumentos y paisajes españoles y por nombres propios como Diego Velázquez. "Incluye fotografías antiguas de trajes regionales de Murcia y de Andalucía, billetes del Teatro Español de Don Juan Tenorio, de la ópera... Era muy importante sacar a la luz esta historia", explica Morales. "Caímos cautivadas por la pluma inteligente, ilusionada, mordaz y divertida de su autora".

Distanciamiento del relato colonialista

Al contrario de otros viajeros del siglo XIX, especialmente norteamericanos y franceses, que "se mostraban condescendientes con España", Parker y sus compañeras tienen "una gran amplitud de miras". "Siempre hay una constante en los textos de la época, una actitud imperialista hacia España. Los extranjeros venían con la idea grabada de que 'África empieza en los Pirineos' y llegaban esperando una serie de vivencias que formaban parte más de la ficción que de la realidad", contextualiza Cristina Doménech.

"Ellas intentan aprender español y se involucran con las actividades culturales. Hay una anécdota magnífica en la Catedral de Sevilla. Ellas, unas mujeres americanas, modernas y protestantes, se ven de pronto rodeadas de reliquias: un dedo de Santa Teresa, un brazo de San Bartolomé... En lugar de rechazarlo con morbo o superioridad, lo respetan. Si la gente se arrodilla, ellas se arrodillan; si llevan mantilla, ellas se ponen mantilla. Parker narra de forma empática ese choque cultural tan exagerado entre su cultura y lo que ven en España. No es tan crítica ni tan imperialista como hicieron otros autores. Eso es lo que lo hace realmente único", añade.

La élite intelectual

"Ellas llegan de unos Estados Unidos en plena formación, llenos del espíritu republicano que se está consolidando en ese momento y de la celebración de su independencia", explica Morales. Anna describe una España muy atractiva para un turismo cultural de élite. Parker y sus compañeras coincidían habitualmente con diplomáticos, naturalistas y escritores estadounidenses. "Se encuentran con James Russell Lowell, que fue embajador en la corte de España y una persona que trabajó muchísimo por la visibilización de la cultura española en Estados Unidos, y hablan de la gran riqueza de la literatura española y la importancia de su traducción al inglés", desvela Morales.

Parker se relacionó también con la vanguardia intelectual española. Tuvieron como profesor de español y guía a Hermenegildo Giner de los Ríos —hermano del fundador de la Institución Libre de Enseñanza—, quien las introdujo en la literatura del Siglo de Oro. Durante el bicentenario de Calderón de la Barca, asistieron al Teatro Español a ver La vida es sueño con el texto original en la mano, llegando a equiparar a su autor con Shakespeare y a Segismundo con Hamlet. "No es una visión imperialista; al contrario, están ansiosas por empaparse de la cultura española", apuntan las editoras.

En Madrid, su enlace fue Emilia Gayangos de Riaño, Madame Riaño, experta en artes decorativas, quien les abrió las puertas de los círculos culturales más selectos. Su hijo, Juan Riaño —retratado con ironía en el diario como "un joven estirado que volvía de Londres y solo hablaba de tenis"—, se convertiría años después en embajador de España en Washington y pieza clave para la creación de la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso de los EEUU.

Al leer las anotaciones de Parker se percibe España como un enclave turístico de primer nivel para los americanos. "Pensamos que la turistificación es un fenómeno actual, pero el impulso de estos viajeros ya estaba transformando y modernizando la infraestructura cultural española", puntualizan las editoras. "Existía un turismo cultural y de élite en España que era increíble, es un fenómeno muy interesante", dice Doménech.

La perspectiva de la mujer que mira

Cristina Morales (izq) y Cristina Doménech (dcha)

Como historiadora del arte, Cristina Doménech señala el inusual enfoque de estas viajeras: "La mujer en ese momento está hecha para ser mirada, no para mirar. Y aquí, sin embargo, ellas miran, opinan y tienen agencia propia. Parker habla de política, critica la ocupación británica de Gibraltar o analiza los mapas de la conquista americana en Madrid. Venían a divertirse, sí, pero sobre todo a trabajar. Miraban, pintaban y luego exponían esas obras en Boston", detalla Doménech.

De todo aquel trabajo que realizaron, las investigadoras solo han localizado un óleo de la Alhambra de Elizabeth Wood y un cuaderno de dibujos en el Museo de Bellas Artes de Boston. "Sabemos por los catálogos de la época que expusieron muchísimas obras con títulos españoles, pero su paradero actual se ignora. Las mujeres no formaban parte del canon de la historia del arte y sus piezas acabaron perdidas o en manos de colecciones privadas familiares", lamenta.

Este scrapbook no nació con pretensiones académicas, sino como un registro personal dirigido, en su mayor parte, a su madre. "Aporta una gran frescura y una gran sinceridad", desvela Doménech. "Hay una cierta teatralidad. Lo exagera todo con un sentido del humor memorable, haciendo hincapié en su total independencia para gestionar problemas como la pérdida de sus maletas".

La vida de Anna Parker, que murió antes de cumplir los 40 años, es bastante novelesca. "Lanzamos desde aquí un llamamiento a algún productor o directora", bromea Doménech. De hecho, el trasfondo del diario guarda profundas similitudes con la célebre novela de Henry James, Las bostonianas.