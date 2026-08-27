El salseo literario del momento: por qué la nueva novela de Rachel Cusk "ha cabreado" a Natalie Portman

La última novela de la escritora y ensayista canadiense Rachel Cusk, titulada Life of M, está protagonizada por una mujer apodada M. No se da su nombre en ningún momento, pero las similitudes biográficas con la actriz Natalie Portman son tan notorias que la polémica está servida.

Son muchos los medios de comunicación, tanto británicos como estadounidenses, que hablan de "asesinato literario" y de traición personal. Hay paralelismos muy evidentes entre la ganadora de un Oscar y el supuesto personaje ficticio. Por ejemplo, la protagonista de la novela es la estrella de una película psicológica muy exigente ambientada en el mundo del ballet. Recordemos que Portman brilló en el papel principal de El cisne negro.

M saltó a la fama internacional cuando era solo una niña mediante un papel de Lolita, y Portman lo hizo en Léon: The Professional cuando tenía 12 años. La actriz reconoció que esta exposición temprana a la fama moldeó su personalidad, sobre todo, tal y como ha explicado en diferentes entrevistas, porque la introdujo en una "larga etapa Lolita" en la que los medios y el público la sexualizaron siendo aún una niña.

Seguimos con las semejanzas. La M de la novela es embajadora de una conocida firma de cosméticos de lujo y vive en una gran capital europea dividida por un río. Portman ha sido el rostro de Dior y residió un tiempo en París. Además, tanto M como la actriz tienen dos perros.

Estas similitudes, a priori, no son suficientes para ofender a la actriz de carne y hueso. Sin embargo, Cusk retrata a una mujer vacía, inmadura, cínica y hasta una "farsante intelectual". Es curioso que Natalie Portman hubiera reconocido ser una lectora fiel de la escritora canadiense. "Es una de mis escritoras favoritas", dijo en 2022. Según el Daily Mail, el entorno de Natalie Portman asegura que ella "es una persona muy reservada, por eso se mudó a París, así que el libro de Rachel la ha cabreado de verdad". Añade que cree que es "un golpe bajo y está horrorizada por los rumores de que participó de alguna manera en el libro".

Rachel Cusk se ha defendido en The New York Times afirmando que el libro es una reflexión sobre "la fama contemporánea, la identidad y las proyecciones de la sociedad", y ha lamentado que se juzgue la literatura como un "simple cotilleo de celebridades".

No es la primera vez que Rachel Cusk se ve envuelta en un asunto de estas características. En 2009, publicó unas memorias bajo el título La última cena, que tuvo que retirar por la posibilidad de ser demandada por difamación.