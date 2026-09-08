Gloria Steinem, la penúltima feminista liberal

Gloria Steinem (1934-2026), recientemente fallecida, fue la encarnación, con matices que luego mostraré, de un feminismo liberal clásico centrado en la igualdad formal, la autonomía individual y la ampliación de oportunidades. En un entorno anglosajón donde se hicieron hegemónicas, como denunció la también liberal Camille Paglia, la reconstrucción ontológica del sexo (para convertirlo de una categoría fundamentalmente biológica en una dimensión exclusivamente social) y la declaración de la heterosexualidad como violencia estructural (recuerden a una inefable secretaria de Estado del Gobierno de Sánchez animando a las mujeres a sustituir el sexo heterosexual por la masturbación).

Gloria Steinem

A diferencia de Catharine MacKinnon o Andrea Dworkin, que advirtieron contra el coito por ser, decían, un acto de posesión y dominio por parte de los hombres –siempre presentados como violadores, ya de facto o en potencia–, Steinem defendió la posibilidad de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, la plena humanidad de ambos sexos y un humanismo que liberaba también a los varones de roles rígidos. Es decir, en la estela de Clara Campoamor cuando defendía que su feminismo era un humanismo. La famosa definición de Steinem —"una feminista es cualquiera que reconoce la igualdad y la plena humanidad de las mujeres y los hombres"— resume esa orientación del feminismo clásico. No buscaban ni la española ni la estadounidense un apartheid sexual contra los hombres ni la abolición del deseo hetero, sino que buscaban que las mujeres pudieran elegir carrera, maternidad, sexo y vida pública en condiciones de igualdad legal y social, sin que vinieran talibanes ni Simone de Beauvoir a dictarles ideológicamente lo que tenían que hacer.

Steinem se hizo célebre en la segunda ola del feminismo en la década de los 60. Denunció que el Club Playboy tenía condiciones laborales precarias, pero no desde un punto de vista puritano antisexo. Fundó Ms. magazine, una revista que combinaba reportajes sobre derechos laborales, aborto, discriminación y vida cotidiana. Insistió en el control reproductivo como prerrequisito de autonomía de la mujer ya que sin capacidad de decidir sobre el propio cuerpo no hay democracia ni libertad efectiva. Criticó el matrimonio tradicional pero sólo en cuanto que funcionase como una trampa para la dependencia económica y supusiese una pérdida de derechos, véase lo que ocurre bajo la ley islámica, pero no satanizó el matrimonio como hace la feminista típica alrededor de la izquierda activista, sino que más bien abogó por formas igualitarias posibles. Su retórica incluía la idea de que el feminismo humanizaba el trabajo y la familia, sin que hubiese que destruir ambas instituciones. En esto se alineaba con el liberalismo clásico que defiende, contra la derecha tradicionalista, derechos negativos e igualdad ante la ley y, contra la izquierda, muestra rechazo a tutelas que anulan la agencia adulta, además de preferir pequeñas reformas institucionales sobre una revolución cultural total.

Ese núcleo la distancia claramente del radicalismo abolicionista que Ana Valero en Letras Libres criticaba a MacKinnon y Dworkin. Aunque habló de "política sexual" y del peligro real de la violencia, no redujo, como comenté, el coito a conquista ontológica ni invalidó el consentimiento femenino como ilusorio. Su énfasis en linked, not ranked (vinculados, no jerarquizados) y en construir puentes entre diferencias contrastaba con el separatismo y con la visión de los hombres como clase opresora permanente, los dos dogmas del feminismo de izquierdas hegemónico. Donde las feministas radicales veían un sistema cerrado de dominio sexual, Steinem veía patrones culturales y legales modificables mediante toma de conciencia, leyes apropiadas e igualdad de oportunidades, no de resultados.

El porno y el Estado

El pensamiento y la trayectoria pública de Gloria Steinem, sin embargo, no estuvieron exentos de tensiones ni de puntos ciegos. En las llamadas porn wars de los años ochenta, Steinem intervino en los debates sobre la explotación de las mujeres en la industria del entretenimiento para adultos, pero distinguiendo entre erotismo como resultado del legítimo deseo simbólico de la especie humana y la pornografía como expresión de dominación. Este es el ejemplo más claro de su feminismo liberal clásico, ya que cuando el movimiento se polarizó, Steinem rechazó la vía legal impulsada por Andrea Dworkin y Catharine MacKinnon en la ordenanza de Indianápolis, que permitía demandar a productores por violación de derechos civiles. Steinem firmó un telegrama en contra de esa norma porque consideraba que, por muy abusiva que fuera cierta pornografía, una solución que recortara la libertad de expresión era un remedio peor que la enfermedad. Para Steinem, el Estado no debía convertirse en árbitro de qué discurso sexual es aceptable porque esa competencia correspondía a la conciencia y la agencia de las mujeres.

Rosalynn Carter, Betty Ford y otras mujeres en la Conferencia Nacional de Mujeres en Houston en 1977

Esa coherencia liberal no impidió que, en otros frentes, Steinem incurriera en derivas más discutibles. Usó en ocasiones una retórica hiperbólica que presentaba a los hombres como un peligro casi estructural, y en algunos artículos periodísticos exageró datos históricos para enfatizar la opresión patriarcal. Su firme rechazo al determinismo biológico la llevó ocasionalmente a posturas cercanas al constructivismo radical (el mito de la tabula rasa que tanto ha criticado Steven Pinker), donde la biología quedaba reducida a un mero epifenómeno cultural. Estas derivas la acercaron temporalmente a impulsos que el liberalismo clásico rechaza de plano, de la tentación de expandir la categoría de "violencia" hasta diluir la distinción entre coacción real y asimetrías ordinarias, hasta tratar la cultura sexual como un campo de ingeniería moral susceptible de ser rediseñado por decreto.

No obstante, incluso en esos momentos de maximalismo retórico, el centro de gravedad de Steinem permaneció anclado en los principios liberales, ya fuese la igualdad de derechos ante la ley, la autonomía individual o la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y deseos. Su oposición a la ordenanza de Indianápolis no fue una excepción táctica, sino la prueba del núcleo duro de su pensamiento. Y es que Steinem nunca patologizó el deseo heterosexual ni abrazó un colectivismo de género que borrara al individuo. Su feminismo, a diferencia del radical de Dworkin, confiaba en la educación, el debate público y la libertad de elección, no en la coacción estatal, como herramientas de transformación. Por eso, aunque sus excesos retóricos sean legítimamente criticables, su legado sigue siendo el de una liberal convencida de que la emancipación femenina es incompatible con cualquier proyecto que limite la libertad de expresión, porque, en su fórmula implícita, sin palabra no hay sujeto político, y sin sujeto no hay feminismo posible.