¿De qué trata el libro que la reina Letizia se ha llevado a Noruega?

Oslo se convirtió este miércoles 9 de septiembre en el punto de encuentro de buena parte de las casas reales europeas con motivo del funeral de Harald de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto. Entre los asistentes se encontraban representantes de distintas monarquías y figuras internacionales, en una jornada marcada por el homenaje al monarca y por la presencia de la nueva generación de la Familia Real Noruega.

La representación española está encabezada por Felipe VI y doña Letizia, acompañados por doña Sofía. Con su presencia arroparon a la reina Sonia y al nuevo rey Haakon VIII en este momento especialmente significativo para la institución. Sin embargo, más allá de la agenda oficial, hubo un detalle protagonizado por la reina Letizia que llamó especialmente la atención a su llegada a Oslo. El martes por la noche, horas antes de la cena organizada por los nuevos reyes noruegos en el Palacio Real, la Reina fue fotografiada entrando en el hotel con un libro bajo el brazo: El loro de Flaubert, del escritor británico Julian Barnes.

La elección de la lectura no parece casual. Es de sobra conocido su interés por la literatura y suele mostrar especial atención por autores y novedades editoriales. Su presencia en la Feria del Libro de Madrid es habitual y, durante la última edición, se interesó precisamente por la obra de Julian Barnes.

El libro que llevaba consigo en Oslo adquiere además un significado especial porque Barnes ha sido distinguido este año con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El escritor británico recogerá el galardón el próximo 23 de octubre en Oviedo, en una ceremonia a la que está previsto que asista. Cuando se anunció el premio, el jurado destacó la capacidad de Barnes para abordar desde una perspectiva europeísta disciplinas tan diversas como la literatura, el arte, la música o la gastronomía, construyendo una voz propia dentro de una generación de autores británicos especialmente relevantes para la literatura contemporánea.

El propio escritor celebró entonces el reconocimiento y aseguró sentirse especialmente honrado por incorporarse a una lista de premiados que, según sus palabras, destaca por la calidad y el prestigio de sus integrantes.

¿Qué cuenta 'El loro de Flaubert'?

Publicada en 1984, El loro de Flaubert está considerada una de las obras fundamentales de Julian Barnes y una muestra destacada de la narrativa posmoderna. La novela juega deliberadamente con las fronteras entre ficción, biografía y crítica literaria.

Su protagonista es Geoffrey Braithwaite, un médico inglés de edad madura y viudo que mantiene una fascinación casi obsesiva por Gustave Flaubert. Su interés por el escritor francés, autor de Madame Bovary, parece inicialmente una cuestión puramente intelectual, pero poco a poco el lector descubre que detrás de esa obsesión existe una historia personal mucho más dolorosa.

Uno de los elementos centrales de la novela aparece cuando Braithwaite visita dos museos dedicados a Flaubert y descubre que ambos aseguran conservar el loro disecado que inspiró al escritor para su relato Un corazón simple. Los dos ejemplares no pueden ser el original, lo que lleva al protagonista a emprender una particular investigación para descubrir cuál de ellos es el verdadero.

La búsqueda del loro termina convirtiéndose en mucho más que una anécdota literaria. Barnes utiliza ese misterio para reflexionar sobre la dificultad de reconstruir el pasado y sobre la imposibilidad de llegar a conocer por completo la vida y la personalidad de otra persona.

A medida que avanza la historia, la investigación sobre Flaubert se revela también como una vía de escape para Braithwaite. Su obsesión por el escritor francés le permite mantener la mente ocupada y evitar enfrentarse directamente al dolor provocado por el suicidio de su esposa, Ellen.

Así, entre referencias literarias, recuerdos, reflexiones y episodios ficticios, Barnes construye una novela sobre la memoria, el duelo, la culpa y la necesidad humana de encontrar respuestas incluso cuando estas quizá no existan.

La imagen de la reina Letizia llegando a Oslo con esta obra bajo el brazo adquiere, por tanto, una lectura especialmente interesante: no solo confirma su conocida afición por los libros, sino que conecta su viaje con uno de los autores más destacados de la literatura europea contemporánea, precisamente en el año en que Julian Barnes ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.